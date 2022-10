Recurso de autos "chocolate" llegará en dos pagos

Son 49 millones de pesos lo que ha designado la federación de los recursos que se han obtenido por la regularización de autos “chocolate”, así lo informó la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante.

Anteriormente se había comentado que la última información que se tenía al respecto era que iban 120 millones de pesos recaudados, sin embargo, esperaban llegar a los 200 millones que aparentemente serían entregados en su totalidad a inicios del próximo año.

Respecto a esta situación, la alcaldesa de Mexicali señaló que hoy es el último día que se tiene para enviar las colonias que serán pavimentadas, sin embargo, comentó que el director de obras públicas, Alberto Ibarra, ya cuenta con la lista de zonas en las que se realizarán pavimentos nuevos.

“Son colonias que tienen que tener características muy especiales, como por ejemplo, pluvial, alcantarillado, ósea, no podemos llegar a echar pavimento donde no hay pluvial, donde no hay alcantarillado ni nada eso”, comentó Norma Bustamante.

Te puede interesar: Habrá mayor recurso para la inversión de Obras de pavimentación: Alcaldesa de Mexicali

La alcaldesa reiteró que las colonias beneficiadas ya han sido escogidas, por lo que el día de hoy estarán enviando el documento a la ciudad de México para recibir los 49 millones de pesos, que ya es un hecho que llegarán.

Indicó que es importante que la licitación para dicho recurso salga antes del mes de diciembre, así se podría comenzar con las obras el primer trimestre del próximo año.

“Me dieron la ficha de lo que se requiere para que sea una colonia que pueda tener pavimento y lo que más me llamó la atención , fue precisamente que tengan alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial”, comentó Norma Bustamante.

La alcaldesa señaló que hay una gran cantidad de colonias en la ciudad que necesitan de pavimentos nuevos, sin embargo, si no cuentan con las características solicitadas no podrán ser rehabilitadas.

Bacheo, una necesidad urgente

Bustamante Martínez expresó que aunque el dinero de los autos “chocolate” será utilizado solo para pavimentación, se cuenta con recursos para trabajar en el bacheo de las vialidades que se han visto afectadas por las últimas lluvias que ocurrieron en la ciudad.

“Ahorita ya fácil traigo como 100 millones, de los primero 50 y el tesorero me habló de otros 50 producto de ahorros”, comentó Norma Alicia Bustamante.

Se espera que a partir de la siguiente semana comiencen los trabajos en las vialidades más afectadas, por lo que la campaña de bacheo durará lo que resta del año en curso.

La munícipe señaló que aunque se cree que 100 millones de pesos son suficientes, la realidad es que se está tomando en cuenta el Valle de Mexicali que ha sido la zona que más afectaciones ha sufrido los últimos meses.

“Estamos haciendo alianzas con la iniciativa privada, no nomás en bacheo, por ejemplo este fin de semana, Pimsa junto con la Dirección de Servicios Públicos trabajaron en los alrededores y lograron sacar toneladas de basura”, mencionó Bustamante Martínez.

La edil expresó que realizar alianzas con la iniciativa privada permitirá generar mayores avances, ya que se estará utilizando maquinaria tanto del ayuntamiento como del sector privado.