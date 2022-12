Recuperar Carril Médico no es una opción: Alcaldesa

No se tiene planeado por parte del Ayuntamiento de Mexicali recuperar el Carril Médico que desde hace dos años dejó de ser operado por el Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco) de Mexicali.

Tras las últimas denuncias realizadas por algunos ciudadanos acerca de extorsiones y malos manejos en el Carril Médico, la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, dijo que en la garita siempre hay inconformidades.

“Sucede que en el Carril Médico hay mucha gente que se ha quejado ya que dicen que es utilizado con un pago, mordida; eso para nosotros lo investigamos y tiene años”, expresó.

Señaló que el Ayuntamiento de Mexicali no puede intervenir al ser controlada por la empresa MedLane, por lo que únicamente tratarán de concientizar y evitar que este tipo de situaciones se den.

La edil dijo que en estos momentos no es del interés del Gobierno de Mexicali solicitar el Carril Médico debido a que hay otro tipo de situaciones en la garita que deben ser atendidas.

“La concesión no es nuestra, es del Gobierno Federal y así es; No está en nuestro proyecto, no quisiera meterme en ese tema”, expresó.

Respecto a las denuncias ciudadanas que se han hecho sobre sobornos en el Carril Médico, la munícipe dijo que no hay información que asegure tal situación, sin embargo, en la garita suelen darse este tipo de incidentes.

“Es del todo sabido que en las garitas siempre se dan estas cosas, con los franeleros, es un problema constante en el que la DSPM, de hecho todo el Gobierno de Mexicali debe estar atento”, finalizó.

¿Qué es?

El Carril Médico o “Medical Lane” es un carril especial en la garita al que pueden acceder ciudadanos o residentes de Estados Unidos que visitan Mexicali para recibir algún servicio médico, reduciendo su tiempo de espera para cruzar la frontera.

Los pases médicos para hacer uso del carril se pueden obtener en farmacias que se encuentran en la zona del Centro Histórico de Mexicali o cerca de la línea fronteriza.