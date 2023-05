Recordar a su hijo la mantiene de pie

Una enfermedad que paralizó sus piernas desde el nacimiento, el abandono de su esposo, luchar para sacar adelante a sus dos hijos pequeños, ver morir a su hijo de 6 años a causa de la Rickettsia, son adversidades que una joven madre tuvo que enfrentar, logrando seguir de pie, todo por el amor a su hija.

Doriana García Hernández, de 35 años de edad, nació con polio, enfermedad causada por un virus que afecta principalmente a los nervios de la médula espinal, provocando parálisis total o parcial del cuerpo, situación que la obligó a ser fuerte desde pequeña.

Debido a las burlas y comentarios negativos de la sociedad, se obligó a ser fuerte para tratar de llevar una vida normal al igual que aquellos que la hacían menos por su condición.

“Fue difícil, tuve que adaptarme a esta forma de vida; fue algo traumático, los niños se burlaban o me hacían preguntas, me daba coraje los pensamientos de la gente, solamente te juzgan.

“A mi no me gustaba salir, me daba vergüenza; mis papás, mis hermanas me han enseñado a no hacerle caso a la gente”; expresó.

A los 20 años tomó una decisión crucial para su vida, cumplir su sueño de tener una familia a pesar de correr el riesgo de morir o sentirse diferente a los demás por el resto de su vida.

Doctores y familiares de Doriana le pedían que no tuviera hijos, ya que podía ser peligroso debido a su condición, sin embargo, ella tomó la decisión de tener su primer embarazo y afrontar las consecuencias.

“Me decían que no iba a poder tener hijos por lo de la polio, no iba a tener dolores de parto, que iba a ser muy complicado, además de que no iba a poder caminar, pero me arriesgué”.

“Mi vida la he querido hacer como una persona normal, yo quería tener hijos, eso siempre estuvo en mis planes”, expresó.

Cuenta que durante su embarazo tenía demasiado miedo, pues los dolores y complicaciones podrían afectar en el nacimiento de su bebé, así que solo pidió a Dios que estuviera con ella.