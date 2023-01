Realizarán obras en escuelas de Mexicali y su valle

Serán 14 cubiertas metálicas las que se realizarán en diversas escuelas de la ciudad y su valle con recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Alberto Ibarra Ojeda, director de Obras Públicas, dijo que las obras deberán estar terminadas para finales de marzo.

La inversión para las obras de infraestructura en los planteles educativos asciende a los 25 millones de pesos, siendo llevadas a cabo con recurso del año pasado.

“El recurso es del 2022, ahorita no nos han definido las normas de cuánto va a ser el recurso utilizado para este tema”, expresó.

Fueron 100 millones de pesos lo obtenido por el FAIS el año pasado, por lo que esperan que este año el presupuesto sea similar.

Ibarra Ojeda explicó que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social es un recurso otorgado por el Gobierno Federal que se debe utilizar en diversas obras de infraestructura.

Será hasta los próximos meses cuando se dará a conocer si dicho recurso se invertirá en más escuelas o se destinará a otras áreas, pues debe ser utilizado en obras específicas.

“Viene muy específico, en las escuelas no podemos elegir que vamos a hacer, no podemos hacer cercos, banquetas, pisos, inclusive con este recurso estamos reponiendo agua potable, drenaje, no nos corresponde pero el recurso viene etiquetado”, finalizó.