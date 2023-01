Realizan volanteo madres de víctimas de la Leona Vicario en Garita Centro

Madres de las víctimas de abuso sexual en la primaria Leona Vicario realizaron volanteo en la Garita Internacional de la zona centro de Mexicali durante la mañana del miércoles 4 de enero.

La intención es que con el volanteo se informe a la ciudadanía de los hechos sucedidos, así como obtener información de sí alguna persona sabe algo del docente lo dé a conocer con las autoridades correspondientes.

Queremos se siga haciendo ruido de que estamos buscando al maestro, queremos cualquier información para que se de al 911, será de manera anónima y no va a ser expuesta la persona” expresó Dulce María Ángulo, madre de una de las víctimas.

La idea de realizar este primer volanteo en la Garita Internacional es debido al gran flujo de gente que hay durante todo el día, además que no descartan la posibilidad de que pudo haber huido .

Una madre se encontraba entregando volantes a las personas que iban a cruzar a los Estados Unidos de manera peatonal, mientras que otra lo hacía a los automovilistas que transitaban junto a la garita, provenientes de calzada Cristóbal Colón y daban vuelta hacia calle Agustín Melgar.

Hasta el momento van 16 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), 14 son de la primaria Leona Vicario y las últimas dos fueron de la primaria Antonio García, ubicada en la colonia Robledo.

La FGE les informó que van 7 órdenes de aprehensión en contra del ahora prófugo, hasta el momento las madres no tienen sospecha de algún lugar donde pueda estar escondido.

Creen que el docente ya se encuentra fuera de Baja California, simpatizan en que la Fiscalía mantenga en privado las investigaciones para no estropear el caso.

“La fiscalía ha estado al pendiente, la verdad me han sorprendido, sí hemos tenido respuestas rápidas de ellos, se atravesaron las fechas decembrinas… Pero ojalá que ya ahorita se pueda restablecer” expresó.

Por parte de la Secretaría de Educación les han informado que se está realizando una auditoría al personal docente del plantel para verificar si actuaron conforme al protocolo establecido por la propia dependencia ante estos casos.

Reconoció que han estado atentos a las situaciones de cada víctima, brindándoles orientación y manteniendo constante comunicación, pero continuarán exigiendo respuestas para que no se repita la situación.

“Creo que debemos ser más empáticos acerca de lo que está pasando y apoyarnos entre nosotros, porque si no nos apoyamos, no vamos a llegar a ninguna parte” expresó Dulce.

La madre manifestó también su descontento con algunos padres de familia del plantel que han estado omisos a la situación, incluso con quienes han realizado actividades para restablecer al ex director.

Los otros padres son apáticos, hemos tratado de que nos ayuden, no fue su hijo o hija, pero fue su compañera por más de seis años, como es posible que no quieran ayudar, eso me da tristeza” comentó.