Realiza con gran éxito, el Garage Project Hub, primera edición de la School Maker Faire

Un evento de clase internacional promovido en la capital del estado de Baja California, se celebró en las instalaciones del Museo Sol del Niño, donde participaron niños y niñas de más de 10 diferentes colegios de Mexicali que se encuentran inscritos en los talleres de robótica y/o computación que imparte “El Garage Project Hub”.

El propósito de la School Maker Faire se enfocó en motivar tanto a los niños y niñas como a padres de familia a crear proyectos y formarse dentro del STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), además de brindar un espacio familiar y de diversión para todos los asistentes, pues como la feria de ciencias que es, los niños, niñas y jóvenes expusieron sus proyectos como parte de cierre de cursos de sus clases extracurriculares.

Para promover la competitividad y trabajo en equipo generaron un grupo de jueces que estuvo conformado por la Lic. Dulce Rodríguez de la Secretaría de Economía e Innovación, la Lic. Cristina Contreras de Industrias Creativas del Gobierno del Estado de Baja California, Lic. Lucia Kelez como representante de Honeywell Aerospace y Andrés Ruelas M. Director General de El Garage Project Hub, quienes fueron responsables de pasar a evaluar a cada uno de los equipos expositores de la School Maker Faire.

Durante el evento compartieron dos mini conferencias, la primera de ellas “Innovación y creatividad” por Fabian Amber, quién compartió su experiencia de vida dentro de la industria de los videojuegos, posteriormente, Alejandro Ruiz, colaborador de “El Garage” quien realizó una estadía en Osaka Japón durante tres meses para desarrollar un proyecto de inteligencia artificial, compartió sobre “retos y vivencias” en el país asiático.

Para concluir el evento, los integrantes del jurado realizaron una premiación entre los talleristas que colaboraron con los colegios participantes como, Colegio Internacional Bilingüe, Excellence College, Colegio Bilingue Britanico de Baja California, Discovery American Preschool & Academy, Colegio Anglo Americano, St. Jude Academy of Peace, Colegio Americano de Mexicali, Cidea Colegio y Colegio Bilingüe de las Californias A.C. Además participaron alumnos de la Secundaria General No. 15 y la Secundaria No. 66.