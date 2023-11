Reafirma alcaldesa prohibición de quema de cohetes

Mexicali, Baja California.-Tal como anteriormente lo declaró el titular de Protección al Ambiente, Manuel Zamora, la venta de cohetes se mantendrá totalmente prohibida durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, afirmó la presidenta municipal, Norma Bustamante Martínez.

Debido a la mala calidad del aire que se ha registrado en Mexicali los primeros días de noviembre, se le cuestionó a la edil que acciones se implementarán para mitigar la contaminación en esta temporada.

La principal es que continuarán con las actividades de monitoreo en calidad del aire, otra, la prohibición de cohetes, y posteriormente, la sensibilización a la población para seguir las recomendaciones.

La gente a veces no entiende, yo siempre digo el problema de la contaminación, es no duele, estamos respirando veneno y no nos duele y pensamos que no pasa nada’’