Rangel rescata lo positivo

El debut de la Liga Amateur ‘B’ en el Torneo Estatal que organiza el INDE no fue el ideal al caer por barrida ante la Liga Amateur ‘A’, sin embargo, hay muchas cosas que rescatar, así lo mencionó el mánager del equipo, Salvador Rangel.

“Teníamos a muchachos que no jugaban desde hace más de seis meses y pesó. No importa que no se ganen los juegos, sino que compitamos y estemos activos para el torneo de liga que después empezará”, dijo Rangel.

La Ola Naranja ‘B’ está conformada por jóvenes como Humberto Varela, Marcos Peralta, Abelardo Peñuelas y Fernando Villicaña, no obstante, Rangel está convencido que tiene para competirle a novenas de más experiencia.

“Los pitchers inicialistas están muy bien pero nos falta el relevo. Ese aspecto tenemos que pulir porque ya arrancó esto y hay que seguirle. Hay mucho nivel en el torneo pero competiremos muy bien”, aseguró.

Después del par de descalabros el pasado domingo, la Liga Amateur ‘B’ buscará su primera victoria el día de mañana cuando reciba a la Liga Rural en el ‘Coloso de Concreto’.

JUEGOS DE MAÑANA