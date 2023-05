¿Quieres evitar choques de tránsito?; Sigue estas recomendaciones

La falta de educación vial y cordialidad al conducir, así como los distractores al ir al volante o al usar la vía pública son las principales causas por las que ocurren los choques, volcaduras o atropellamientos, señala la Policía Municipal.

En Mexicali se agrava la condición por la próxima llegada del verano, pues las altas temperaturas influyen en el estado de ánimo de usuarios de la calle, e históricamente por ello se incrementan los hechos de tránsito en esta temporada del año.

Eryck McGreggor Herrera Álvarez, jefe de turno del Departamento de Tránsito de la Policía Municipal, enumera una serie de recomendaciones para todo tipo de usuarios de las vías, desde automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.

Muchas de estas recomendaciones, aunque basadas en el Reglamento de Tránsito, apelan al sentido común al momento de ponerse detrás de un volante o salir a la vía pública, así como en la experiencia común de los cachanillas, en relación a las vialidades más transitadas.

Bulevar Lázaro Cárdenas, Independencia, Benito Juárez, Gómez Morín y corredor industrial Palaco son las que mayor índice de embotellamientos pueden presentar, sin embargo, el crecimiento de la ciudad y el parque vehicular han provocado un aumento en los periodos de horas pico o con mayor tráfico.

Las siguientes recomendaciones están elaboradas a partir de las principales causas por las que ocurren los hechos de tránsito:

AUTOMOVILISTAS

• No utilizar celulares y otros distractores al conducir

No solamente el uso de celular al conducir es un riesgo para todos los usuarios de la vía y motivo de infracción. También se encasillan en estos riesgos el maquillarse, maniobrar el estéreo del vehículo, comer o ir bebiendo algo que distraiga al conductor tras el volante.

• Prevé tus tiempos de traslado

En pocas palabras, sal a tiempo de tu casa. Muchos automovilistas suben la velocidad al desesperarse en el tráfico durante las horas pico, poniendo en riesgo a todos en la calle. Suelen pasarse altos, semáforos o rebasar sin precaución. Con el crecimiento de la ciudad y de la cantidad de vehículos, siempre será mejor opción que planifiques bien los tiempos que necesitas para llegar a tu destino.

• Conduce con cordialidad

Lo mejor siempre serán ir tranquilos al volante, pues el conducir con cordialidad te hace un factor menos en la peligrosa ecuación de los choques y accidentes de tránsito.

• ¡Usa tus retrovisores y direccionales!

Y de paso también mira dos veces. Una de las principales causas de choques con daños entre autos es el cambiar de carril de manera intempestiva o sin avisar. El oficial McGreggor te recuerda amablemente que, aún así, no es obligación que alguien te ceda el paso al usar direccional, sin embargo, es más peligroso hacer el cambio de carril sin hacer uso de ellas. Esto también aplica al llegar a un crucero. El uso de direccionales, que está contemplado en el Reglamento de Tránsito, también refleja tu educación y consideración de los demás usuarios de la vía.

MOTOCICLISTAS

• No circular entre vehículos

El mayor número de accidentes en los que se ven involucrados los motociclistas, son por este motivo. Especialmente los repartidores. McGreggor considera que por la presión de los tiempos de entregas es que ocurre esto, pues incluso los han tenido que infraccionar por circular en las banquetas. Esto, además de ser una infracción, es un riesgo para los propios motociclistas. Otro tipo de motociclistas, como los de motos deportivas o de alta cilindrada, como choppers, no incurren tanto en esta conducta, sin embargo, también se les pide que moderen la velocidad y eviten realizar maniobras riesgosas o temerarias en las calles.

• Haz el alto y el semáforo

La agilidad de aceleración que da una motocicleta es distinta a la de los vehículos, camionetas o camiones. Muchos de los motociclistas la aprovechan para hacer altos incompletos o sacarle la vuelta al semáforo, o pasarlo rápido, lo que los pone en alto riesgo de ser embestidos por automovilistas y llevarse la peor parte.

CICLISTAS

• El Reglamento de Tránsito también aplica para ti

Reformado desde hace varios años, el Reglamento de Tránsito de Mexicali también considera a la bicicleta como un vehículo, por lo que sus artículos le son aplicables, incluso algunos dedicados especialmente a estos usuarios de la vía, en los que señalan que deben circular en el sentido de la vialidad, y no en sentido contrario “para ver a los carros que vienen”.

• Entonces, también hay que hacer altos y semáforos

Aunque no represente en términos realistas una infracción, el que un ciclista se pase un semáforo o un alto y participe en un accidente, este tendrá la responsabilidad del mismo, al no obedecer el Reglamento de Tránsito vigente. Esto también incluye el ingresar de manera intempestiva a la zona de rodamiento o arroyo de circulación sin haber extremado precauciones o en zonas no permitidas. No siempre tienen la preferencia de paso.

• Luces y protección

El Reglamento de Tránsito, aunque sea solo en letra, contempla que es obligación de los ciclistas usar el casco de seguridad y luces o dispositivos reflejantes para ser visible para los demás usuarios de la vía. La bicicleta es el vehículo más frágil o con protección más vulnerable, por lo que algunas recomendaciones incluidas en el Reglamento son casi, casi de sentido común.

• Aprovecha las (pocas) ciclovías

Si bien Mexicali no es punta de lanza en impulsar la movilidad en bicicleta, aprovecha y haz uso de las ciclovías que hay en Mexicali, como la de Río Nuevo, Benito Juárez y Justo Sierra. También debes de saber que el Reglamento contempla que los ciclistas también pueden usar el carril de la derecha de las vialidades principales. Sí, ese por el que también van los automovilistas y que deben de respetar la distancia con ciclistas. Ojo, esto no te exenta de algún percance, pues debes seguir respetando los señalamientos, y en todo caso, el principal riesgo para ti serán los automovilistas, ya sea por ignorancia del Reglamento o por distracción, pues los autos no deben invadir intempestivamente esos carriles al haber bicicletas en el mismo.

PEATONES

• Ojo al cruzar la calle

En términos técnicos, los peatones no deben invadir de manera intempestiva la zona de rodamiento, en cualquier vialidad, incluso estacionamientos de zonas comerciales. El paso de peatones es por las zonas designadas para ello, en los cruces peatonales, puentes peatonales, banquetas o esquinas con sus respectivos altos o semáforos. Tal vez algunos no lo han notado, en algunas vialidades que registran alta afluencia de peatones, tienen semáforos para ellos. Y es por una buena razón.

• No des por hecho que un conductor te ha visto

Los peatones son los usuarios más vulnerables de la vía pública. Incluso cuando se usa el cruce peatonal, existe un riesgo de que algún otro usuario (automovilista, motociclista, camionero) cometa una infracción y no te observe. Quien lleva las de perder es el viandante. Por ello, hay que extremar precauciones y estar atentos a las maniobras de los conductores (que se pasen un alto, circulen a exceso de velocidad, ver que vienen distraídos con el celular o que no usen sus direccionales).

• Ojo al subir o bajar

Ya sea que vaya a subir o bajar de un vehículo estacionado, hay que extremar precauciones. Si vas a bajar, es necesario que verifiques por el retrovisor que no vengan autos, motos o ciclistas, pues al abrir la puerta sin fijarse, pueden ponerlos y ponerte en riesgo, pues en el mejor de los casos, habrá daños en tu puerta.Al bajar del lado de la banqueta la situación es similar, pues hay que cerciorarse de que no cortas el paso de algún ciclista o peatón. Si vas a subir a tu auto, mantente alerta de la vialidad, pues la maniobra de abrir la puerta implica que tú estás por fuera del auto y al abrir la puerta sobre el arroyo de circulación, incrementa el riesgo para ti en un caso de atropellamiento.

Todos queremos volver con bien a casa

En resumen, la mayoría de los hechos de tránsito son provocados por algún factor humano, como descuido o distracción, señala el jefe de Turno, Eryck McGrreggor.

Las medidas de seguridad que no pueden faltar en estas recomendaciones, es el uso del cinturón de seguridad, así como de cascos para motociclistas y ciclistas. Pueden ser la diferencia entre una segunda oportunidad de vida, explica.

No menos importante es que los automovilistas, motociclistas y ciclistas respeten el cruce peatonal, pues además de ser una infracción, compromete la seguridad de algún peatón que transite por la misma, pues se trata de una zona segura designada para que cruce la calle.

Al salir de ella, puede ser atropellado por un vehículo, pues para terminar de cruzar la calle tendría que caminar por una zona de la vía que sea para la circulación de vehículos.