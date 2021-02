¿Qué carrera elegir? Tips para tomar la decisión adecuada

Mexicali, B.C.- Aunque no existe una edad límite para empezar a estudiar o especializarse en un ámbito profesional, y de hecho, mantenerse en constante actualización es una de las mejores formas de asegurar un mejor desempeño, la mayoría de las personas definen a qué quieren dedicarse durante la adultez emergente, una etapa que se vive entre los 18 y los 25 años de edad.

Este período se caracteriza por la toma de decisiones importantes que impactan directamente en el futuro. Para algunos, la elección de carrera resulta más fácil, en gran parte gracias a las actividades que realizan en su preparatoria, por ejemplo, cuando en su escuela a través de las clases le ayudan a identificar sus gustos, con la exposición de diferentes carreras profesionales, y con la aplicación de pruebas psicológicas y de orientación vocacional para identificar habilidades e intereses en determinadas áreas.

“Sabiendo la repercusión y los beneficios de implementar estas actividades, en la Preparatoria CETYS es prioridad que los jóvenes tengan acceso a los tests, pláticas y a toda la información disponible para ayudarles a tomar la mejor decisión”, compartió la Mtra. Daniela Díaz Flores, profesora de tiempo completo de la Escuela de Psicología de CETYS Universidad Campus Mexicali.

Sin embargo, para otros jóvenes esta tarea no resulta sencilla, pues ante la falta de una guía clara pueden sentirse abrumados. Lo mejor siempre es ser cauteloso, dedicar tiempo, diálogo e investigación a esta labor, para elegir con seguridad. ¿No sabes por dónde empezar? Puedes hacerlo siguiendo algunos tips que la Mtra. Daniela Díaz te comparte:

•Empieza por conocerte a ti mismo o a ti misma: fuera de a qué quieres dedicarte en el futuro, es muy importante que identifiques cuáles son tus habilidades, tus áreas de oportunidad, fortalezas, aptitudes, y también tus gustos y objetivos por cumplir. Algunas preguntas útiles son ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gustaría desarrollar en el futuro? ¿Qué me gusta? ¿Qué me llama la atención de esta área?

•Conversa con quienes te importan: Dedica tiempo para platicar con tus papás o tutores, pues esto te permite dialogar cuáles son tus intereses, contrastarlos con las opciones laborales que tiene esa área, y escuchar las opiniones de los tuyos. Si puedes hacerlo, acércate a un experto en el área, como un psicólogo enfocado en orientación vocacional.

•Busca información: Investiga sobre las diferentes carreras y revisa las materias que las conforman. Busca más datos sobre las que llaman tu atención, principalmente sobre su perfil de egreso y las opciones de trabajo que te ofrecería en caso de estudiarlas. Una excelente idea es entrevistarte con alguien que ya se encuentre trabajando en el área; esto puede aclararte dudas.

•Confía en ti: al elegir una carrera puedes sentir alegría, tranquilidad, curiosidad por aprender y seguridad que realizaste un buen trabajo previo para la selección. Pero también puede ocurrir que tus primeras clases no te llamen la atención o sientas confusión. Recuerda que equivocarse es válido y siempre puedes volverlo a intentar. Acércate al coordinador de la carrera y busca su asesoría antes de tomar nuevas decisiones.

•Traza tus objetivos: Mantén a la mano datos importantes como las fechas de inscripción, aplicación de exámenes y entrega de los requisitos que solicita la universidad a la que piensas asistir.

Dado que existen decenas de universidades que ofrecen distintas carreras y que, en ocasiones, comparten las mismas áreas de profesionalización, una vez que hayas definido qué quieres estudiar el siguiente paso es informarte sobre la institución a la que piensas ingresar.

Los testimonios de sus egresados, las acreditaciones nacionales e internacionales con las que cuenta, así como la plataforma de becas y oportunidades de movilidad académica son aspectos que podrían definir qué tanto éxito tendrás al egresar, e impulsarte para tener una carrera exitosa.

“La mayoría de las universidades cuenta con un departamento especializado en brindar información a detalle. En CETYS Universidad, el área encargada de esta tarea es la de desarrollo y promoción, donde su staff está siempre listo para resolver tus dudas y ayudarte en la elección de carrera. Además de esto, cada año llevamos a cabo la ExpoCETYS, un evento en el que convergen docentes, alumnos, egresados y prospectos para intercambiar experiencias, aclarar dudas y confirmar por qué CETYS es la institución adecuada para forjar su futuro”, concluyó la especialista.