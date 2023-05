Protección Civil emite recomendaciones por altas temperaturas en Mexicali y su Valle

MEXICALI.- Derivado del monitoreo permanente de los sistemas meteorológicos que realiza la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), advierte a la población en general sobre las altas temperaturas que se presentarán en el municipio de Mexicali a partir de este martes 16 de mayo y hasta el viernes 19 de mayo.

Priorizar la prevención y la gestión de riesgos es una encomienda de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, por lo que, con el liderazgo del secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, se mantiene un monitoreo y análisis de riesgos, con el objetivo de informar y tomar acciones tempranas para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

En esta línea, el titular de la CEPC, Salvador Cervantes Hernández, indicó que para el municipio de Mexicali y su Valle, se esperan temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados centígrados (° C), a partir de hoy y hasta el viernes 19 de mayo, mientras que la mínima sería de 22° C.

El funcionario añadió que, para el municipio de Tijuana, durante este mismo periodo se esperan temperaturas máximas de 24° C, en Tecate las temperaturas serán ligeramente más elevadas, siendo la máxima de 27° C, para Rosarito, serán de 21° C y en Ensenada 25° C, siendo en todos los municipios la temperatura mínima de 15° C.

Cervantes Hernández añadió que, según los pronósticos meteorológicos, se presentarán condiciones de vientos con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora (km/h) en las zonas altas y montañosas, y los 50 km/h en las zonas urbanas del municipio de Mexicali, así como tolvaneras.

Por lo anterior, la CEPC recomienda a la población en general protegerse de las altas temperaturas, utilizando ropa holgada y en colores claros, así como lentes de sol, gorra o sombrero y protector solar.

Además, se recomienda no realizar actividad física intensa bajo el sol, ni exponerse por tiempos prologados a los rayos solares, beber abundante agua, evitar las bebidas alcohólicas y consumir frutas y verduras.

Es importante, de igual manera, proteger a las mascotas no sacándolas a pasear durante las horas de más calor, no dejarlas en el automóvil, especialmente en un día caluroso, ya que la temperatura dentro aumenta exponencialmente; así como procurar que siempre tengan agua fresca a su alcance y sombra para resguardarse.

Con respecto a los vientos, pide a la población mantenerse alejada de objetos que pudieran caer o desprenderse, como techos endebles y ligeros, vallas publicitarias, árboles y cableado eléctrico.

Finalmente, recomendó mantener cubiertos ojos, nariz y boca con el fin de evitar enfermedades respiratorias, y recordó que la prevención nos corresponde a todas y todos.