Prioridad garantizar paz en BC: AMLO

Garantizar paz y tranquilidad en Baja California es indispensable, aún sobre lo económico, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario prometió que a la entidad le irá bien en lo económico y en el comercio, pero sobre todo se debe garantizar la seguridad.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Vamos a seguir garantizando la seguridad pública en Baja California…aquí estamos construyendo instalaciones, cuarteles de la Guardia Nacional, porque estamos convencidos que podemos avanzar en lo económico, con mejores condiciones de vida y trabajo, pero es indispensable garantizar la paz y la tranquilidad, por eso vamos en esta gira a inaugurar cuarteles en Tecate, Ensenada, en Rosarito”, prometió.

El mandatario recordó que ya se inauguró un cuartel de la GN en Tijuana y que se construye uno más en San Quintín.

López Obrador dijo durante una de sus conferencias matutinas y en respuesta a una pregunta de Grupo Healy que enviaría a más elementos de la GN a Baja California y que el número se definiría en esta gira.

Baja California ocupa el segundo lugar en homicidios dolosos a nivel nacional y Tijuana encabeza la lista de los 15 municipios prioritarios para el gobierno federal que concentran el 27% de los homicidios en el País.

Además el mandatario se comprometió hoy a seguir mejorando los servicios de salud y el acceso a medicamentos gratuitos.

El mandatario afirmó que seguirán los apoyos fiscales para la frontera Norte, pues es una “región estratégica en el mundo”. “Decirle a los habitantes de la frontera Norte del País que va a seguir creciendo la eocnomia y el comercio, que es una región estratégica en el mundo y que va haber mas crecimiento, empleo y bienestar en los estados fronterizos”, dijo.

El Presidente destacó la importancia de llegar a acuerdos entre ambientalistas y pescadores de San Felipe.

En el evento “Acciones en el Alto Golfo de California, Programas para el Bienestar y la Zona Libre de la Frontera Norte”, se dieron los resultados de diversos programas, como los del Bienestar y os incentivos fiscales de la zona libre fronteriza.

Las seis entidades fronterizas Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas concentraron durante el 2020 el 58.6% de las exportaciones totales, dijo durante su intervención Tatiana Clouthier Carrillo, secretaria de Economía.

EN BC SOMOS “LÓPEZ OBRADORISTAS”: BONILLA

El gobernador Jaime Bonilla Valdez afirmó que Baja a California es “López Obradorista”, durante su mensaje de inauguración del primer evento de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por la entidad.

“Aquí en Baja California se le quiere. Es un estado ‘López Obradorista’ y lo hemos demostrado en las últimas tres elecciones: Zapato, zapato, zapato”, le dijo.

La intervención de Jaime Bonilla en el evento “Acciones en el Alto Golfo de California, Programas para el Bienestar y la Zona Libre de la Frontera Norte”, duró un poco menos de dos minutos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en el caso de calificar el trabajo de Jaime Bonilla como gobernador del estado, no puede ser objetivo. “Es mi amigo el gobernador de Baja California, no soy objetivo cuando se trata de juzgar el trabajo de Jaime, porque es mi amigo, entonces me abstengo”, indicó.