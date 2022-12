Presentan la cartelera de Gladiador Promotions

MEXICALI, Baja California.- Con un total de doce combates es como se llevará a cabo la velada boxística de la Promotora Gladiador Promotions, misma que se desarrollará este sábado 17 de diciembre, en las instalaciones del Gimnasio de Mexicali, a partir de las 17:30 horas.



En la pelea estelar, la pugilista del 686Gym Paola Valenzuela (2-0) enfrentará a Vanessa Lomelí (3-1), duelo pactado a cuatro asaltos en la división de los pesos súper gallos.



“Muy contenta con la oportunidad, ya que esta será mi primera pelea estelar, yo se que ella es una rival muy complicada, pero creo que hemos entrenado muy bien para salir con la mano en alto este fin de semana”, comentó Paola.

Paola Valenzuela. Foto: Jesús Cota.

Vanessa Lomelí. Foto: Jesús Cota.

CARTELERA BOXÍSTICA

Mientras que, en la pelea coestelar, Javier López (5-1) se medirá al originario de Los Algodones Genaro Rodríguez (8-10), duelo pactado a seis asaltos en la división de los pesos súper gallos.El costo de los boletos es de 250 pesos en general y 500 pesos en Zona Vip, los cuales se podrán comprar en las taquillas del Gimnasio de Mexicali, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

PESO SÚPER GALLO – 4 ROUNDS

Paola Valenzuela (2-0) vs Vanessa Lomelí (3-1)



PESO SÚPER GALLO – 6 ROUNDS

Javier López (5-1) vs Genaro Rodríguez (8-10)



PESO SÚPER GALLO – 6 ROUNDS

Karla Saldaña (5-0) vs Barbara Osuna (5-0)



PESO PACTADO 61KG – 4 ROUNDS

Tomas Valenzuela (4-0) vs Francisco Hernández (3-0)



PESO LIGERO – 4 ROUNDS

Alex Guillen (2-0) vs José Ibarrias (0-1)



PESO SÚPER MOSCA – 4 ROUNDS

Abraham Cervantes (2-0) vs Fernando Zazueta (Debut)



PESO PACTADO 63.5KG – 4 ROUNDS

Citlali García (0-1) vs Rubí García (1-0)



PESO SÚPER PLUMA – 4 ROUNDS

Rigoberto Melendrez (1-0) vs Wender Gámez (0-5)



PESO PACTADO 50KG – 4 ROUNDS

Omar Rosiles (0-1) vs Jesús Luna (Debut)



PESO SÚPER GALLO – 4 ROUNDS

Roberto Tapia (1-0) vs José Adame (0-3)



PESO PACTADO 75KG – 4 ROUNDS

German Gaytán (Debut) vs Jesús Flores (Debut)



PESO PACTADO 80KG – 4 ROUNDS

John Darcy (2-0) vs José García (Debut)