Presentan función de Paguma Boxing Promotions

Con un total de once combates, Paguma Boxing Promotions llevará a cabo este 31 de marzo la primera velada boxística del año, a partir de las 19:00 horas en las instalaciones del Gimnasio de Mexicali.



En la pelea estelar, José Quintana (5-5) buscará cerrar la trilogía ante Miguel Espinoza (7-3), combate pactado a ocho asaltos dentro de la división de los pesos ligeros.



“Hicimos una buena preparación ya que es una pelea muy importante para mi y mi equipo, estuvimos muy bien dentro del gimnasio, voy por el knockout ya para cerrar el ciclo de esta trilogía”, comentó Quintana quien ganó los dos combates pasados.

El costo de los boletos para presenciar este evento deportivo es de 200, 350 y 500 pesos y se pueden conseguir en las instalaciones de la Casa del Maristaco y en el Gimnasio de Mexicali.PESO LIGERO – 8 ROUNDSMiguel Espinoza (7-3) vs José Quintana (5-5)PESO PACTADO 83 KG – 8 ROUNDSJuan Osuna (17-0) vs Oscar Meza (28-9)PESO SÚPER LIGERO – 6 ROUNDSDaniel Cervantes (4-1) vs Jonathan Campos (5-2)PESO WELTER – 4 ROUNDSMilton Juárez (1-0) vs Israel Ávila (1-2)PESO SÚPER LIGERO – 4 ROUNDSRubí García (2-0) vs Itzel Reyes (3-9)PESO PLUMA – 4 ROUNDSLeobardo Quintana (1-0) vs Oscar Rodríguez (0-2)PESO PACTADO 55KG – 4 ROUNDSRamon López (Debut) vs Fernando Ortega (Debut)PESO LIGERO – 4 ROUNDSGilberto García (Debut) vs Francisco Gutiérrez (1-1)PESO WELTER – 4 ROUNDSManuel Quintero (Debut) vs Oscar Ojeda (Debut)PESO SÚPER PLUMA – 4 ROUNDSPaul Franco (2-1) vs Martín Vargas (0-1)PESO PACTADO 58KG – 4 ROUNDSDavid Villanueva (0-1) vs Alejandro Cortez (0-1)