Presentan función de Gladiador Promotions

MEXICALI, Baja California. En un enfrentamiento entre Mexicali y Ensenada, este sábado 7 de octubre se llevará a cabo la velada boxística de Gladiador Promotions a partir de las 18:00 horas en el Gimnasio de Mexicali.



En la pelea estelar de la noche, el cachanilla Jesús Adame (10-0) expondrá su invicto ante el porteño Yeasson Pacheco (7-1) dentro de la división de los pesos medios pactada a ocho vueltas.



“Fue una preparación muy buena, espero que mi rival de el ancho para la pelea, estoy listo para rivales más fuertes y si queremos escalar dentro de este deporte tenemos que ir comenzando a ganarle a cualquiera”, expresó Jesús proveniente del Polideportivo.





Para la pelea coestelar y luego de tres años de ausencia en Mexicali Eduardo “Fantástico” Báez (21-5) se medirá ante el sonorense José Juan Valdez (8-8) en un combate pactado a 58 kilogramos a ocho rounds.



“Son sentimientos encontrados porque uno pretende mejorar, hace un año estaba peleando ante el “Vaquero” Navarrete y nuestro objetivo es ser campeones del mundo, lamentablemente no se nos han dado las cosas, pero ahora sí vamos a retomar el camino”, añadió el pugilista de 28 años.



La venta de boletos para presenciar esta velada boxística se puede adquirir en Jab Boxing Brand y Gimnasio de Mexicali en un horario de 10:00 a 18:00 horas, el costo es de 300 en general y 500 pesos en zona VIP.



CARTELERA BOXÍSTICA



8 ROUNDS – PESO MEDIO

Jesús Adame (10-0) vs Yeasson Pacheco (7-1)



8 ROUNDS – PESO PACTADO A 58KG

Eduardo Báez (21-5) vs José Juan Valdez (8-8)



6 ROUNDS – PESO SÚPER PLUMA

Rigoberto Melendrez (3-0) vs Leobardo Quintana (3-0)



6 ROUNDS – PESO PACTADO A 57KG

José López (8-1) vs Erick Lozano (6-3)



6 ROUNDS – PESO LIGERO

Alex Guillen (5-0) vs Cosme Rivera (5-4)



6 ROUNDS – PESO SÚPER GALLO

Javier López (8-1) vs Jesús Mercado (5-2)



4 ROUNDS – PESO LIGERO

Andrés García (2-0) vs Jesús Ruiz (0-9)



6 ROUNDS – PESO PACTADO A 50KG

Miguel Nieblas (7-2) vs David Rivera (4-2)



6 ROUNDS – PESO MOSCA

Samuel Cosio (4-0) vs Abraham Cervantes (3-1)



4 ROUNDS – PESO MOSCA

Jesús Guzmán (2-1) vs José Raimundo (0-1)



4 ROUNDS – PESO PACTADO A 60KG

Isaiah Bernal (1-0) vs Alexander Carrillo (0-6)



4 ROUNDS – PESO MOSCA

Omar Rosiles (1-3) vs José Ortega (0-1)