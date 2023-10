Presentan función boxística a beneficio del COFI

Mexicali, B.C. - En lo que será una función con causa para el COFI, este 28 de octubre chocarán los guantes en el Gimnasio de Mexicali a cargo de la promotora Líder Promotions, a partir de las 18:00 horas.



El costo de los boletos para presenciar está función es de 300 en general, 350 en ring general y 500 en Zona VIP y se puede adquirir en las taquillas del Gimnasio de Mexicali en un horario de 8:00 a 18:00 horas.



Para la función estelar se tendrá un duelo entre “Baja” y “Baja Sur”, Abraham Montoya (21-5) enfrentará a Jesús Arévalo (27-9) de Los Cabos, pactado a ocho asaltos dentro de los pesos pactados a 60 kilogramos.





“Estoy emocionado por venir a esta gran función, será un rival muy fuerte ya que ha sido campeón nacional y también ha tenido oportunidad de pelear por un campeonato mundial, será un choque de estrellas”, añadió Montoya proveniente del Gimnasio Julio Leal.

En la coestelar, estará Christian “Rocky” Bacasegua (21-4) quien regresará después de dos años a tener una función en Mexicali, donde su rival aún está por confirmar por la promotora.“Muy agradecido de volver a mi casa, donde espero tener una gran pelea, sea el rival que sea nosotros estamos entrenando a conciencia, estamos practicando muy fuerte el gancho abajo y también agarrando aire”, expresó, Bacasegua del Gimnasio Pancho Villa.El Centro Ortopédico Fundación Intermedia (COFI) es un centro diseñado para ofrecer servicios de quimioterapia y fisioterapias a infantes que presenten diferentes padecimientos.8 ROUNDS – PESO PACTADO 60KGAbraham Montoya (21-5) vs Jesús Arévalo (27-9)8 ROUNDS – PESO LIGEROTomas Valenzuela (6-1) vs Josué Tovar (1-3)8 ROUNDS – PESO SÚPER WELTERMartín Martínez (7-0) vs Ricardo Núñez (8-9)8 ROUNDS – PESO SÚPER PLUMAArturo Torres (13-4) vs Genaro Rodríguez (8-12)4 ROUNDS – PESO GALLORoberto Tapia (3-1) vs Martín Parra (1-4)4 ROUNDS – PESO MINI MOSCAYoselin Pérez (2-0) vs Karla Ríos (1-3)4 ROUNDS – PESO SÚPER GALLOEsteban Méndez (Debut) vs José Iberias (1-3)6 ROUNDS – PESO MOSCAJuan García (10-1) vs José López (5-25)6 ROUNDS – PESO PACTADO 86KGIsaías Ortega (7-7) vs Pedro Solís (9-7)