Presentan a IV Obispo de Mexicali

Mexicali, Baja California.-Presentan en rueda de prensa el IV Obispo de Mexicali, S.E. Mons. Enrique Sánchez Martínez la mañana del martes 7 de noviembre en el seminario de Mexicali para continuar con un programa de bienvenida durante todo el día.

El Obispo mencionó tener mucha disposición de atender las necesidades de los fieles creyentes de Mexicali, así como de conocer la ciudad y su cultura, debido a que no tiene mucha información de la capital del estado.

Se que aqui en Mexicali hay esa disponibilidad para dar a conocer lo que sucede en la iglesia, yo no tengo plan personal o pastoral, algunas cosas he pensado y las voy a dibujar en un mensaje, vengo dispuesto a meterme a la vida de la diócesis”

Espera tener un gran acercamiento con la gente a través de las parroquias que están en las comunidades para que los propios mexicalenses conozcan a su nuevo Obispo y viceversa.

Esa es nuestra primera acción que yo necesito en lo personal, me parece básico y de suma importancia que nos conozcamos, nosotros escuchamos en el evangelio que el buen pastor conoce a sus ovejas y ellas también lo conocen” expresó.

Su mandato al frente de la Diócesis de Mexicali será la evangelización, la cual es la misión de la iglesia, precisamente la propia Diócesis tiene un plan pastoral para el próximo año en conjunto con el Obispo.

Aún no conozco a los padres, no conozco a los jóvenes seminaristas, quizá de donde yo venía hay dos o tres personas que son de Mexicali, pero debo de adentrarme a la cultura y al ambiente” expresó.

El obispo Enrique proviene de Nuevo Laredo, Tamaulipas, siendo otra ciudad fronteriza de México que tiene esa similitud con Mexicali al enfrentarse con el fenómeno de la migración, tema que también buscarán atender.

El fenómeno ha tomado unos cauces nuevos, va a seguir apareciendo cosas nuevas de la migración en cada frontera en México son diferentes, pero los problemas con los mismos, el papa nos ha hecho un llamado a hacernos cargo de esta pastoral, de este cuidado de los migrantes”.

Buscará acercarse a los refugios y casas de migrantes para atender necesidades que tengan, así como colaborar con la ciudad de Tijuana y con Estados Unidos para ayudar a los migrantes.

Argumentó que nunca es fácil escoger un obispo para la iglesia católica, además de que las circunstancias dificultaron las cosas por la inesperada muerte del ex Obispo José Isidro, por lo que fue tardado el proceso para designar uno para Mexicali.

Reconoció que los fieles creyentes han disminuido sobre todo en la población joven , por los diversos contextos en los que viven, pero que la iglesia seguirá buscando la manera de atraerlos.

En México hay menos jóvenes, menos niños que hace 25 o 30 años, entonces si no hay digamos la materia prima no puede haber más, sin duda esto no quiere decir que no reconozcamos los desafíos actuales de la cultura y de los jóvenes” expresó.

