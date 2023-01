Presentan Ley Alina en el Congreso del estado

Presentan la Ley Alina en Oficialía de Partes del Congreso del Estado, la cual tiene el objetivo de reformar el Código Penal y la Ley de Acceso para que los jueces al momento de valorar la legítima defensa lo realicen con perspectiva de género.

Buscando que las personas que son violentadas de diferentes maneras, no reciban la pena máxima de prisión por actuar en defensa propia, dio a conocer la diputada inicialista, Michel Sánchez Allende.

La Ley Alina nació debido al caso de una mujer de nombre homónimo que sufrió de violencia intrafamiliar por su pareja en el 2019, al sentir que su vida corría riesgo, intentó defenderse, pero fue golpeada y arrojada al baño del apartamento.

En defensa propia, desarmó a su pareja, quién contaba con un arma de fuego, realizó detonaciones contra él, ocasionándole la muerte, por lo que fue condenada a 45 años de prisión por el delito de homicidio calificado con ventaja.

Esto no es un tema en contra de los hombres, es sobre aquellas personas que son agresoras y que las víctimas de violencia tengan la oportunidad de poder defenderse y proteger su vida sin ser sentenciado a 45 años” expresó.

En la ley también se estableció una excepción cuando la mujer se exceda en repeler la agresión por encontrarse en estado de miedo o confusión y que no le permita medir la proporción en su respuesta.

En caso de determinarse que si hubo exceso en la legítima defensa, los jueces deberán proporcionar órdenes de protección en favor de las mujeres para proteger su integridad y patrimonio.

“Esta no es una puerta abierta para que todo mundo cometa crímenes, porque he recibido esos comentarios, lo que no queremos es que se revictimice y se culpe a la mujer” finalizó.