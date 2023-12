Premian a lo mejor del torneo Otoño en TJ Flag Mexicali

Mexicali, B.C.- Luego de tres meses de actividad dentro del emparrillado, concluyó el torneo de otoño de la disciplina de Tochito Tj Flag Mexicali que se disputó en distintos campos de la capital bajacaliforniana.

En total participaron más de 150 equipos, en categorías Mixto, 8, 10, 12, 16 años, División 2, 3, 4 en ambas ramas, Femenil menores de 15 años y por último mayores de 30 y 40 años.

En la División 2 en las dos ramas, el equipo de BadRep se proclamó campeón ya que derrotó 25-24 a Plus Athletes en la femenil; Rachen Manríquez logró el galardón del Jugador Más Valioso y en la varonil vencieron 41-29 a Mankings; Erick Sosa reclamó el MVP del juego.

En División 1 Mixto, Ballers en un apretado encuentro venció 27-20 a Modern Family, en la segunda categoría, Hijos del Averno ganó cómodamente 51-39 ante BadRep también TEMBA salió vencedor por marcador de 43-12 ante Pigsix y por último Linces derrotó 44-38 a Dynamites.

De igual manera se jugaron las finales en las categorías con límite de edad en mujeres; en menores de 15 años Plus Athletes subió a lo más alto del podio luego de vencer 32-19 a Tiburonas San Felipe, por otro lado, RukStars se llevó el primer lugar con un triunfo de 42-19 ante Hawks y finalmente Army´s blanqueó 19-0 a Club Fénix.

Las acciones dentro del rectángulo se reanudarán el primer fin de semana de enero con el torneo de Invierno 2024, el cual se jugará en las mismas categorías. Para mayores informes comunicarse a la página de Facebook TJ Flag Mexicali o comunicarse al 6862215360.

CAMPEONES TORNEO OTOÑO 2023

CATEGORÍA CAMPEÓN SUBCAMPEÓN MVP

Mixto 1 Ballers Modern

Family Kevin Barak

Mixto 2 Hijos del Averno BadRep

Abel Téllez

Mixto 3 TEMBA Pigsix

Andrea Trejo

Mixto 4 Linces Dynamites

Gerardo Escobar

Mix. Menores 8 años Halcones Strillitos

No hay MVP

Mix. Menores 10 años Dynamites Strillitos

Mya Jiménez

Mix. Menores 12 años Dynamites Strillitos

Luna Olea

Mix. Menores 16 años Madness Dynamites

Mario Alcecera

Fem. Div. 2 BadRep Plus Athletes

Rachel Manríquez

Fem. Div. 3 Zorros Cetys BadRep

Karol Quintero

Fem. Div. 4 Taligirls Cuervos

Lizbeth Patiño

Fem. 15 años Plus Athletes Tiburonas

Roberta de la Peña

Fem. +30 años RukStars Hawks

Irma Gámez

Fem. +40 años Army´s Fénix

Elisa Doriantes

Var. Div. 2 BadRep Mankingz

Erick Sosa

Var. Div. 3 Yorubas New Body

Alberto Juárez

Var. Div. 4 Coyotes Beerdugos

Gilberto Iribe.