Por definir propuesta en el Congreso de la Unión sobre temas del trigo

Por definir propuestas en el Congreso de la Unión respecto al tema del trigo, dio a conocer la diputada federal Yessenia Olua, representante del distrito uno correspondiente al Valle de Mexicali.

La legisladora enfatizó en que hubo propuestas, pero que se tuvieron que eliminar porque no beneficiaba a todos los agricultores de trigo, por lo que continúa buscando alternativas y se pueda atender el tema.

Nosotros trabajamos con un exhorto y una iniciativa para ayudarlos, en la cual proponemos que de poder ayudar a las personas con la cartera vencida y que la misma financiera diera un acompañamiento de asesorías a los agricultores para que no pasaran este tipo de cosas” comentó.

Dicha propuesta fue eliminada debido a que tras reunirse la legisladora con los trigueros, le explicaron que no funcionaria debido a que la financiera solo atendió a los grandes productores de trigo y no a los micro.

Ellos me comentan que no los apoyan, cuando voy investigo, pues la financiera solo miraba por grandes empresas y a los pequeños productores no había ningún tipo de apoyo y acordamos eliminarla” expresó.