Poniente salió victorioso en el Valle

La Poniente barrió en su visita a la Agrícola del Norte ya que ganó ambos partidos por pizarra de 9-2 y 14-11, encuentros que se desarrollaron en el Campo del Ejido Hermosillo.



En el primer juego entre ambas novenas, Johan Cárdenas guió la victoria para los visitantes, mientras que José Zúñiga cargó con el revés.

Los destacados en la ofensiva por la Poniente fueron Ernesto Ríos se fue de 6-3 y Ever Elías se fue de 4-2, por la Agrícola Gabriel Navarro y Humberto Cárdenas se fueron de 2-1.



Para el juego vespertino, Alan Ruiz se llevó la victoria, mientras que Juan Carlos Almanza cargó con el revés. Los mejores al bats por los ganadores fueron José Andrés Villa quien se fue de 5-4, Antonio López y Bryan Pantoja de 6-3, por los “agricultores”, Marvin Fierro terminó de 6-3 y Rubén Leyva destacó de 6-2.



PRÓXIMA JORNADA 6 (abril 23)



Agrícola vs Urbana

Poniente vs Noroeste

Rural vs Amateur

Campesina vs Independiente