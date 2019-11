Policía municipal reforzará multas por faltas ecológicas

MEXICALI, Baja California.- En respuesta a la problemática ambiental que se presenta en la ciudad en los últimos días y por falta de personal en la Policía Ecológica, se reforzará a todos los agentes de la policía municipal para atender faltas ecológicas, dijo Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La alcaldesa de Mexicali destacó que actualmente la unidad de Policía Ecológica solo cuenta con 8 elementos y 3 patrullas situación que limita la atención a todos los casos que se presentan en la ciudad.

Por este motivo, Ávila Olmeda dio instrucciones a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para que priorice la atención a llamados de quema de llantas y basura como también se sancione a toda aquella persona, comercio o industria que no cumpla con la normatividad ambiental.

Por el momento se reforzará a todos los elementos policíacos del municipio para sancionar estas faltas y se prevé acrecentar la unidad ambiental con la finalidad de reducir el problema de contaminación en la ciudad.

“La gente es muy inteligente, luego llega la policía municipal a sancionar por cierta quema de llantas, por ejemplo y dicen, no es que tú, no estás facultado, tú, no porque no eres Policía Ecológica”, señaló.

Reportes tomado de la plataforma “Redspira” indican que fueron 16 días en los que la calidad del aire es insalubre siendo esta una de las razones para tomar esta medida de contingencia con la finalidad de reducir en lo posible la contaminación.