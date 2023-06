Plan de ahorro de agua no soluciona nada: Joe Brewer, experto

El plan, que prevé un ahorro de 3 millones de metros cúbicos de agua del Río Colorado para afrontar la sequía, no soluciona nada y solo se limita a tratar uno de los síntomas más no la raíz del problema.

Así lo opina Joe Brewer, co-fundador de la Escuela de Diseño para Regenerar la Tierra, quien ofreció un foro para la regeneración del Río Colorado en ambas fronteras la mañana de viernes en el auditorio Vildosola de CETYS Universidad.

Están mirando soluciones por un síntoma que no es la razón del problema, por eso no está solucionando nada, solo están empujando la responsabilidad a algunos años en el futuro en donde no necesite decir nada’’ expresó Brewer.