Piden que Profeco permanezca en Mexicali

MEXICALI, Baja California.- Como injusto e irresponsable catalogó el diputado local Jorge Eugenio Núñez Lozano el proyecto de retirar el módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ubicado en Mexicali, como se ha dicho plantea hacerlo el Gobierno Federal.

A pesar de estar a favor de la intención del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de reducir el aparato burocrático a nivel federal, comentó que en algunos casos esta intención ha llegado a excederse hasta ser irresponsable.

“Se me hace muy injusto que Mexicali que es una sociedad donde la gente si utiliza la Profeco, de hecho son de las oficinas de todo el país con más actividad, que en este caso la Profeco nacional decida quitarla” señaló

Resaltó que es necesario fortalecer a Profeco a nivel nacional, por lo que resulta irresponsable retirar las oficinas de una capital tan importante como Mexicali, razón por la cual en conjunto con otras fuerzas políticas se hizo un exhorto en el Congreso del Estado para poder mantener las oficinas.

Por otra parte, informó que el lunes pasado se reunió con el titular de la dependencia federal para hablar del proyecto de reducción de los módulos de atención, que se plantea reducir a solo 35 oficinas en todo el país.

“Nos preocupa porque la idea es que, si no me equivoco, ya en julio ya no exista la oficina, y lo peor del caso es que lo van a cambiar por una aplicación” explicó “lo cual creo que es un buen proyecto pero, estará lista hasta 2020”

Además de esta reunión, señaló que se estarían buscando otras opciones para buscar mantener el módulo en el municipio, entre estas la idea de que los gobiernos estatal o municipal den parte del apoyo con instalaciones y servicios de la dependencia, como ya se está haciendo en otros estados.