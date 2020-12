Piden limpieza a orillas del Dren Mexicali

Quienes realizaron el desazolve del Dren Mexicali, en la zona que corresponde a Villas del Palmar, no recogieron los escombros y basura generados a las orillas del canal, acusó la señora Teresa Uribe, vecina de la colonia.

La vivienda de Teresa se encuentra pegada al margen del dren, y cuenta que cuando se realizó la limpieza del mismo los trabajadores dejaron basura, llantas y otros escombros en la zona al lado de su vivienda, a pesar de que les pidió no hacerlo.

“Vienen y tiran todo lo que sacan del canal y no lo saca, dicen que lo van a sacar y no lo sacan” señaló “de hecho la última vez que hicieron esto nomás sacaron la parte de allá, y aquí dijeron que no lo iban a hacer porque la máquina no entraba”

A pesar de la excusa de los trabajadores, Teresa argumenta que en otros tramos del dren si se llevó a cabo la limpieza correspondiente, aunque el espacio era de proporciones parecidas.

Indicó que la presencia de este tipo de escombro la expone a la presencia de arañas, ratones y hasta culebras que entran en su patio y dentro de la vivienda.

“Todo el cochinero que sacan no se lo llevan, entonces es más problema para nosotros porque hay más animales” afirmó.

Tras 20 años viviendo en su casa, Teresa afirma que no es la primera vez que ocurre este problema y que otras compañías si han realizado la limpieza correspondiente después del desazolve, pero en esta última ocasión la empresa responsable no lo hizo.

Asimismo, puntualizó que en ocasiones anteriores ha presentado quejas por este tema en los miércoles ciudadanos y también en la página de la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda, pero hasta el momento no ha tenido respuesta.