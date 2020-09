Piden grupos pro-familia medida cautelar contra padrastro golpeador

Integrantes de grupos pro-familia en Mexicali se manifestaron este viernes frente al edificio del Poder Judicial en contra de la medida dictada por la juez de control Hilda Maritza Morales Mercado al permitir la libertad del hombre acusado de golpear y fracturar a su hijastro de 10 años.

Al menos una docena de ciudadanos se reunieron frente a las instalaciones, en donde expresaron su rechazo e inconformidad ante la decisión de la juez de permitir al acusado seguir su proceso en libertad.

"Las lesiones que sufrió este niño ameritaron que este hospitalizado con fractura de cadera, entonces consideramos que no debía seguir el proceso en libertad porque puede huir" resaltó Marcela Vaquera, representante del grupo "el caso es grave, sienta un mal precedente para los perpetradores de violencia"

El grupo pide al Ministerio Público solicitar la modificación de la medida cautelar decretada, y solicitan a los jueces de control que en la medida de sus facultades eviten otorgar la oportunidad de seguir su proceso en libertad cuando se trate de casos relacionados a proteger la integridad de menores.

Asimismo, Vaquera resaltó la necesidad de que las autoridades que regulan este tipo de casos y a la Procuraduría de la Defensa del Menor, que informe cuál es el procedimiento de vigilancia en estas situaciones, pues consideran que no se les ha dado el seguimiento correspondiente.

"Yo creo que lo que más indigna, al margen de la violencia, es que no es la primera vez que se habían recibido quejas respecto a este caso" señaló "no se están siguiendo protocolos, no se está supervisando bien, y eso es lo que más molesta".