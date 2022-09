Piden a mexicalenses no tirar basura en la vía pública: Alcaldesa

La alcaldesa de Mexicali pidió a los ciudadanos no tirar basura en la vía pública facilitar el trabajo que se realiza en las calles, así lo informó luego de agradecer a los miembros de Servicios Públicos por realizar de manera efectiva sus labores.

Expresó que se necesita del apoyo de la ciudadanía con el tema de la basura que se ha convertido en una problemática que está afectando y superando los trabajos del Ayuntamiento ya que la contaminación de este residuo en lotes, drenes y vía pública va en aumento.

“Ya no podemos con la basura, hay basura por todos lados, en los drenes, en los pluviales, en los lotes. Limpia un lote, dos semanas y otra vez, No pueden decir que no pasa el recolector”, comentó Norma Alicia Bustamante.