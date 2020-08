Pide Secretaría de Salud extremar precauciones ante altas temperaturas en la región

MEXICALI,B.C.- Debido al calor extremo y al aumento de la humedad en el ambiente que se registra en la región, principalmente en el municipio de Mexicali, la Secretaría de Salud del Estado pide a la ciudadanía extremar precauciones para protegerse y prevenir padecimientos como una deshidratación severa o hasta golpe de calor.

El titular de la dependencia, Alonso Óscar Pérez Rico, recomendó cuidar de los grupos vulnerables como menores de 5 años, adultos mayores, así como a personas de edad productiva entre los que se encuentran trabajadores de la construcción, del campo o personas que laboran en los cruceros.

“Hasta la fecha se han registrado un total de 8 casos directos al calor de los cuales 4 son por golpe de calor y 4 por agotamiento. En relación a las defunciones se presentó una por golpe de calor, se trata de una persona de sexo masculino de 50 años de edad, que se encontraba en la vía pública”, dijo el funcionario estatal.

Es importante tomar en cuenta las recomendaciones que emite la dependencia las cuales son: beber muchos líquidos, no realizar actividades físicas al exterior en las horas pico que son de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde, no permanecer largo tiempo expuestos al sol, no dejar a los niños dentro de los vehículos por ningún motivo en el día, usar ropa clara y holgada.

Y ante la presencia de síntomas como sed intensa, reducción de elasticidad en la piel, ojos hundidos o comportamiento inquieto o irritable, debe acudir inmediatamente al centro de salud más cercano.

Pero signos más severos como lengua seca, extremidades frías y húmedas, pulso rápido y débil, presión arterial baja o no detectable, palidez, signo del paño húmedo (al pellizcar la piel, ésta no vuelve a su posición original) lo recomendable es acudir a la unidad hospitalaria de la ciudad.