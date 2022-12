Personaje del año: Bombero; Una labor llena de retos

Falta de elementos, retardo en la llegada de nuevos uniformes, los cuales no eran cambiados desde hace más de 15 años y pocos vehículos es a lo que se ha enfrentado el Heroico Cuerpo de Bomberos. A pesar de los recursos con los que cuentan, ninguno de ellos dejó de ejercer su labor y arriesgar su vida por salvar una vivienda, una propiedad o la vida de alguien más en un incendio, es por eso que son reconocidos como parte de los personajes del año por esta casa editorial.

Los elementos de las diversas áreas de Bomberos en Mexicali, se han desempeñado con vocación, acudiendo a cada siniestro que se ha suscitado en la ciudad, sin importar la gravedad del incendio, siempre buscando lo mejor para los ciudadanos. Cinco miembros del Heroico Cuerpo de Bomberos relataron algunas situaciones que les tocó vivir durante este año, incendios de viviendas, personas atrapadas e incluso experiencias cercanas a la muerte.

Pero también cuentan con el consuelo de saber que su trabajo es valorado por los mexicalenses. Rodolfo Montoya, quien es bombero de planta desde hace 7 años y funge como maquinista, expresó que hasta el día de hoy recuerda sus días al frente dentro del área de Covid 19 hace un año, siendo la época más dura que le ha tocado vivir.

Emanuel Quintero, quien es bombero en la estación Central y tiene apenas 5 meses trabajando, cuenta que el mayor sacrificio que ha hecho es cumplir con dos trabajos para poder salir adelante mientras era voluntario, pues no había paga y lo hacía por amor.

Al enfrentarse a los incendios entendió que su vida estaba en riesgo cada día y aprendió a despedirse de su familia antes de salir de su hogar, pero no se arrepiente, pues él arriesga su vida para hacer el bien, aunque siga considerándose nuevo, diversas situaciones le han brindado experiencia en la labor que ama.

Mi familia me dice que me quiere mucho, que me ama, me da la bendición mi esposa cada que salgo de mi casa; yo creo que vale la pena arriesgar la vida por alguien más, pues ya lo traigo en la sangre, es de familia, es lo que más me gusta”, comentó.