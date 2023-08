Perjudica sobrevalor del peso al sector de exportación

Roberto Valero, economista y presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California (CEEBC), señaló que la sobrevaloración de la moneda mexicana no siempre representa un beneficio para la economía del país.

El sector de exportación sería uno de los afectados, debido a que a los exportadores les esta saliendo mas caro exportar a consecuencia del tipo de cambio.

La apreciación del peso durante el lapso de un año, entre el periodo de julio del 2022 y julio del 2023, es del 19%, sumado a esto el tipo de cambio del Banco de México, en julio anduvo en promedio de los 16.68 pesos.

Comparado con el tipo de cambio de julio del año pasado, cuando fue de 20.55 pesos, la apreciación del peso aplicada a los sectores de exportación y turismo, representa que están recibiendo casi 20% menos de ingreso.

‘’A pesar de que el peso recuperó algunos centavos, a la economía mexicana le está pegando porque los precios del petróleo además de que cayeron están estamos recibiendo menos pesos por los en los barriles de petróleo que estamos vendiendo’’

Los turistas que visitan el país están gastando un 20% más las remesas, otro grupo que también recibe menos ingresos a causa de la devaluación del dólar, son los ocupados legales de Estados Unidos al recibir hasta casi 20% menos por sus dólares.

‘’Recordemos que la mayor parte de este grupo gasta aquí en México sus dólares, No, no, no los gastan en Estados Unidos, entonces ahí el asunto de un peso fuerte, ya no entusiasma tanto’’

Valero declara que de acuerdo a analistas de economía, el tipo de cambio debería rondar por los 20 pesos, sin embargo, siempre hay quienes se beneficien de esto, como ejemplo; aquellas personas que tienen deudas en dólares, siendo este un buen momento para liquidarlas.

Otro beneficio es la compra de productos a precio de dólar, no obstante Valero advierte no caer en la tentación de adquirirlos en abonos, dado que el tipo de cambio pasajero y la devaluación de la moneda americana puede durar dos, tres meses o bien podría ir a la alza de golpe.

‘’No conviene endeudarse en dólares a largo plazo, todas las operaciones deben de ser en corto plazo’’

El comportamiento en el tipo de cambio durante el verano será volátil debido a que los indicadores de Estados Unidos han sido buenos en cuanto a generación de empleo, subrayando que la causa se debe al nearshoring.

El actual reto de Estados Unidos es la inflación de los granos, ya que su precio se disparó de nuevo a nivel mundial, sumado a la deuda actual del país la cual es alta, además de la ya mencionada, caída en los precios de petróleo.

Caída del dólar ocasiona crecimiento en la demanda de oro

Debido a que el comportamiento del dólar variará por centavos teniendo descensos e incrementos sin un panorama seguro y certero para los inversionistas, estos se están refugiando en el oro.

‘’Hay un crecimiento muy importante de demanda de oro, no solamente en inversionistas, sino inclusive de países que se están refugiando en el oro ante una lo que pudiera ser una caída sorpresiva la economía de Estados Unidos’’

China, Europa han sido algunos de los países que han optado por comprar oro, pues la caída del dólar no solo es contra el peso mexicano sino contra la gran mayoría de monedas del mundo.

Como estrategia, se prevé que Estados Unidos nuevamente haga aumentos en sus tasas de interés, actualmente la tasa de interés es del 6%, de ser suceder esto, las tasas de interés de México también se verán presionadas y es probable que el Banco de México aumente nuevamente los intereses.

