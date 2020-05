Paralizan las redes con ‘Rain on me’

Desde que se dio a conocer la colaboración de Lady Gaga y Ariana Grande por medio de la filtración del tracklist del nuevo álbum de Gaga, los fanáticos de ambas cantantes se mantuvieron a la expectativa.

Fue el pasado jueves cuando la canción salió a las plataformas digitales de música y el viernes por la mañana se estrenó el video de “Rain on Me”, lo que convirtió el tema en trending topic en las redes sociales.

Muchas reacciones provocó la canción, ya que muchos alabaron el trabajo de las artistas, mientras que a otros no les fascinó del todo.

A pesar de las opiniones divididas, los seguidores de las cantantes posicionaron el tema como uno de los más escuchados, así como el vídeo número uno en las tendencias de YouTube, con más de 23 millones de vistas en el primer día.

La canción habla sobre el empoderamiento de las mujeres, de la aceptación de los sentimientos y de cómo encontrar belleza en el dolor y en la vida.

Así lo contó, Lady Gaga en una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, donde también contó cómo fue colaborar con Ariana Grande y sobre su relación.

“La letra que escribí aquí en este estudio, ‘Prefiero estar seca, pero al menos estoy viva. Lluvia sobre mí’, es un analogía de las lágrimas siendo la lluvia... preferiría estar seca. Preferiría no beber, pero todavía no he muerto. Todavía estoy viva. Llueva sobre mí”, explicó la cantante en la entrevista.

Por su parte, Ariana Grande escribió en su cuenta de Twitter un par de mensajes sobre su acercamiento con Gaga, y en cómo se creó una hermandad.

“Una vez... conocí a una mujer que conocía el dolor de la misma forma que yo... quien ha llorado tanto como yo, ha bebido tanto vino como, comido tanta pasta como yo y cuyo corazón era más grande que su propio cuerpo. Inmediatamente se sintió como una hermana para mí.

“Después ella tomó mi mano y me invitó al mundo hermoso de chromatica y juntas, podremos expresar que tan hermoso y curativo se siente llorar! Espero que esto te haga sentir tan elevado como lo es para nosotras. Te amo Lady Gaga, maravillosa supermujer!”, escribió la cantante.