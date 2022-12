Paola Valenzuela y Vanessa Lomelí listas para la pelea estelar deGladiador Promotions

MEXICALI, Baja California.- Se llevó a cabo el pesaje de la velada boxística de Gladiador Promotions, misma que contará con un total de 12 peleas que se estarán llevando a cabo el día de hoy en el Gimnasio de Mexicali, a partir de las 17:30 horas, tiempo de Baja California.



En la pelea estelar, Paola Valenzuela (2-0) registró 55.1 kilogramos en la báscula, mientras que la pugilista de Rogelio Franco Gym; Vanessa Lomelí marcó 54.9 kilos, combate pactado a 4 asaltos en la división de los pesos súper gallos.

Paola Valenzuela (izquierda) vs Vanessa Lomeli (derecha). Foto: Jesús Cota.





“Me siento muy bien, muy fuerte, ya estamos en finales de etapa, cumplimos con el pesaje y ahora ansiosa por subir al ring, contenta por ser parte de esta cartelera estelar y verán a una Vanessa muy

aguerrida que no llegará a la decisión de los jueces”, comentó Vanessa.



En tanto que, en el combate coestelar, Javier López (5-1) subió a la báscula para registrar 55.3 kilogramos, mientras que su oponente originario del Valle de Mexicali, Genaro Rodríguez (8-10) marcó 55 kilos.

Javier López (izquierda) vs Genaro Rodríguez (derecha). Foto: Jesús Cota.



“Felices de tener esta oportunidad y cerrar el año como se debe, demostraremos la calidad que tenemos y buscaremos ganar por la vía rápida y evitar la decisión”, concluyó Genaro.

CARTELERA BOXÍSTICA

PESO SÚPER GALLO – 4 ROUNDS

Paola Valenzuela (55.1kg) vs Vanessa Lomelí (54.9kg)



PESO SÚPER GALLO – 6 ROUNDS

Javier López (55.3) vs Genaro Rodríguez (55kg)



PESO SÚPER GALLO – 6 ROUNDS

Karla Saldaña (54.1kg) vs Barbara Osuna (55.1kg)



PESO PACTADO 61KG – 4 ROUNDS

Tomas Valenzuela (60.1kg) vs Francisco Hernández (59.7kg)



PESO LIGERO – 4 ROUNDS

Alex Guillen (60.4kg) vs José Ibarrias (60.8kg)



PESO SÚPER MOSCA – 4 ROUNDS

Abraham Cervantes (52.6kg) vs Fernando Zazueta (51.8kg)



PESO PACTADO 63.5KG – 4 ROUNDS

Citlali García (64.6kg) vs Rubí García (63.5kg)



PESO SÚPER PLUMA – 4 ROUNDS

Rigoberto Melendrez (60.9kg) vs Wender Gámez (59kg)



PESO PACTADO 50KG – 4 ROUNDS

Omar Rosiles (49.3kg) vs Jesús Luna (49.9kg)



PESO SÚPER GALLO – 4 ROUNDS

Roberto Tapia (55.7kg) vs José Adame (54.7kg)



PESO PACTADO 80KG – 4 ROUNDS

John Darcy (78.6kg) vs Jesús Flores (77.1kg)



PESO PACTADO 75KG – 4 ROUNDS

Germán Gaytán (71.4kg) vs José García (73kg)