Padres “toman” escuela en el Kilómetro 57; exigen salida de director

Padres de familia “tomaron” la primaria Estado 29 turno matutino, ubicada en el poblado Ciudad Coahuila (Kilómetro 57), en protesta por las actitudes asumidas por el director Pedro Barajas Guzmán.

Los inconformes enviaron un documento al inspector de primarias zona 18, Marco Antonio Lozano López, donde le indican una serie de inconformidades sobre el director.

Te puede interesar: Finiquitos a maestros representa un reto: Secretario

Entre ellas, señalan, no hay comunicación directa con los padres, incumple su horario laboral, no hay rendición de cuentas del dinero que proporciona el gobierno estatal a la escuela, los niños no tienen agua en sus salones, entre otras.

Ante la falta de respuesta, los padres bloquearon desde hoy en la mañana la entrada al plantel, para impedir la entrada al personal y alumnado.

Los padres permanecieron en el lugar tanto en el turno matutino como en el vespertino.

Señalaron que mañana continuarán con el bloqueo y esperan que las autoridades educativas den una solución a ese problema.