Otorgan permisos a grupos vulnerables

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

A nivel federal, el 24 de marzo se publicó un acuerdo de la Secretaría de Salud, y un decreto del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el que se establece que se debe de evitar la asistencia de los grupos vulnerables a los sitios de trabajo.

“Dicho acuerdo, no suspende las relaciones de trabajo en todos los centros de trabajo. Únicamente ordena evitar que se presenten a laborar los trabajadores que se encuentran en una condición vulnerable”, explica.

Estos grupos son los mayores de 65 años; mujeres embarazadas o en periodo de lactancia: personas con discapacidad; y personas con enfermedades crónicas no transmisibles.

La lista de estas enfermedades contempla la hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico.

A ellos se les debe de otorgar un permiso con goce de sueldo integro y prestaciones; pero, hay una imprecisión en el acuerdo, no deja claro si el trabajador debe o no debe prestar los servicios a distancia, o simplemente se irá a resguardar a su casa. “Se recomienda acreditar la enfermedad con un certificado médico expedido por alguna Institución del Sistema Nacional de Salud”, añadió.

SE EXCEDE SS

El experto observó que esta medida se encuentra regulada por la Ley Federal del Trabajo en los Artículos 168 y 175, y establecen una fase de contingencia sanitaria en la que aun no se han ordenado la suspensión general de actividades.

Sin embargo, dichos artículos establecen que en esa fase, no se podrán utilizar las labores de mujeres en periodo de gestación o de lactancia, ni de menores de 18 años, quienes durante dicho periodo, deberán de percibir el mismo sueldo íntegro y prestaciones.

“Se considera que la Secretaría de Salud (SS), se excede de sus facultades, al ampliar la medida al resto de grupos vulnerables (personas con discapacidad y enfermedades crónicas), y ordenar a los patrones el pago de un permiso con goce de sueldo, no contemplado en la legislación laboral”, evidenció.

Mireles también apuntó que las Autoridades Estatales como Locales, han suspendido actividades en bares, cines, gimnasios, casinos, entre otros giros, pero, no cuentan con las facultades para ordenar la suspensión de todo un sector comercial o de servicios.

La facultad de suspensión es individual, cuando un negocio cuente con alguna irregularidad que ponga en inminente, próximo y grave peligro la salud de las personas.

La Secretaría de Salud Federal es la única con la facultad de ejercer la declaración de contingencia sanitaria, que tiene como consecuencia, la suspensión de las relaciones de trabajo, y la suspensión de actividades en cualquier sector productivo, ya sea en una región en particular o incluso en todo el País.

SIN CONTINGENCIA SE TRABAJA

No se ha declarado la contingencia sanitaria, se ha hablado de evitar que se reúnan más de diez personas, evitar el tránsito de la gente, eso quiere decir que los trabajadores aun tienen la obligación de presentarse a laborar.

“Por lo tanto hay un choque evidente, entre las recomendaciones de no salir del domicilio, y la correlativa obligación que hay de laborar, hay una laguna importantísima”, enfatizó. El decreto es una medida parcial, solo se suspenden ciertas relaciones de trabajo para ciertos grupos vulnerables, mencionó.

La legislación en materia laboral, corresponde al gobierno federal a través del Congreso Federal y el Senado de la República, para preveer las figuras que la crisis actual exige. Su aplicación y resolución de conflictos le corresponde al Estado.

“Sería momento de que ambas cámaras hicieran las adecuaciones legislativas, las figuras que actualmente urgen, como el trabajo desde casa, la suspensión parcial de las labores sectorizada, entre otras”, señaló.

PERMISO IMSS

El pasado 25 de marzo, el IMSS anunció la aprobación del programa denominado “Permiso especial por Covid-19”, señala que los trabajadores que tengan síntomas de dicha enfermedad, puedan obtener un permiso para ausentarse de sus labores, sin necesidad de tener que asistir a consulta presencial y evitar así más contagios.

Establece que si el trabajador tiene síntomas de Covid-19, deberá de llenar un cuestionario electrónico, mediante el cual, se evaluará si se trata o no de un caso de riesgo, precisó. “Dicho cuestionario, determinará si existe riesgo y en su caso, le expedirá un permiso por 14 días con efectos similar a los de una incapacidad por enfermedad general, es decir, obtendrá el pago de subsidio económico a partir del cuarto día”, describió.

“Si los síntomas del virus se hacen más graves, el trabajador deberá de reportarlo a las Autoridades Sanitarias, para efecto de que se le brinde la atención correspondiente y en su caso, extender el periodo de incapacidad”, informó.

Mireles puntualizó que según las políticas de este permiso, durante el periodo de permiso especial, el patrón no estará obligado a pagar el salario al trabajador. Hasta el momento, el IMSS no ha publicado más detalles sobre el funcionamiento del programa, ni la fecha a partir de la cual empezará a funcionar.

Se intentó obtener una entrevista con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo del secretario Sergio Moctezuma Martínez, quienes solo respondieron que no tenían una postura al respecto, decidieron no informar sobre la actual legislación bajo el argumento de no querer “alarmar”, según sus voceros.