“Oro blanco”: Un pedazo del viejo oeste en Mexicali

MEXICALI, B.C.- Con la sensación de estar presente en una película del viejo oeste, donde el espacio y la música te hacen viajar por el tiempo, es donde trabaja Ezequiel Benítez Díaz, fundador del “Museo Valle de Mexicali”, en la colonia Virreyes, desde hace más de 12 años.

“Oro blanco”, como es llamado el pueblo inventado por el Ingeniero Agrónomo, cuenta con carretas y maquinaría agrícola antigua, pues quiere hacer referencia al algodón que se sembraba en el Valle de Mexicali, hace ya varías décadas.

Además, uno de sus principales atractivos es su famoso “menudo” y demás antojitos mexicanos, que hacen que la experiencia sea un momento sin igual en la región. “Lo que pretendo con la comida y el lugar es darle una experiencia única a los clientes que han sido como familia a lo largo de los años, pues ellos siempre se van a merecer los mejor de nosotros”, expresó.

INICIOS

Para el fundador todo comenzó en su juventud, pues haber crecido en el ejido Mérida, donde convivió con los animales de rancho en la parcela de su padre, influyó mucho en haber creado su propio pueblo.

Estudió en el estado de Chihuahua, donde al regresar a trabajar al Valle de Mexicali, pudo tener contacto con toda esa maquinaria agrícola que el ex presidente Lázaro Cárdenas entregó a los agricultores de la ciudad. “En ese momento es donde me nace coleccionar todos los artículos agrícolas de esa época y de los pioneros de Mexicali, pues siempre me interesó el inicio de nuestra tierra.

“Al igual y ya con el tiempo, me dio por coleccionar refrigeradores antiguos y sumar más cosas a los más de 3 mil 500 artículos que tengo en mi colección, pues tenía interés en la época antigua. “Así que en un momento inicié allá en el Valle juntando todo lo que podría tener el viejo Oeste, hasta que tuve la oportunidad de que me rentaran este terreno”, comentó.

ORO BLANCO

Don Ezequiel indicó que una vez ya con la idea en mente, poco a poco fue consiguiendo artículos que usaron los pioneros de Mexicali para decorar y darle más vida al lugar que llamaría “Oro Blanco”.

El poblado ficticio al recorrerlo, cuenta con distintos sitios alusivos al viejo oeste, como un hotel, un salón y una panadería que resaltan a la vista del visitante, además de tener animales de granja a la vista del público.

“Me di cuenta que no existía un lugar así en Mexicali y me dije que yo construiría uno a pesar que en ese entonces no tenía para los clavos. “Pero fue cuestión de tiempo y el amor que la gente le tuvo y le ha tenido al proyecto, que este pueblo es de todos ustedes, pues es una historia que estamos haciendo juntos”, comentó.

ORGULLOSO CACHANILLA

El ingeniero Ezequiel reconoce y le llena de orgullo que la creación del museo ha sido una ventana para que más gente viva y sienta por unos instantes lo que era vivir en esa época.

Expresó que semana a semana son más personas las que llegan a “Oro Blanco” y se toman fotografías, haciendo que el sitio cobre vida con su presencia.

“Me encanta y me siento agradecido cada que veo a la gente llegar, me gusta platicar con ellos y hacerlos sentir en su casa, pues eso es este museo. “Además nos han visitado de distintas partes como Yuma, Phoenix, San Diego, el Valle Imperial, donde nos han dicho que les encanta el lugar y nuestro menudo”, expresó.

LEGADO Y NUEVOS HORIZONTES

Benítez Díaz agregó, mientras saludaba a los visitantes y se tomaba fotografías con ellos, que su trabajo en el Museo es y seguirá siendo dar un mejor ser vicio día con día.

Comentó que próximamente piensan abrir una sucursal en el centro de la ciudad, pues desean estar más cerca de la gente y aumentar el legado de la historia de Mexicali.

“Quiero que este sitio se convierta en un testigo importante sobre la historia del Valle de Mexicali, pues toda la maquinaria que tenemos en este lugar formó parte de los pioneros de la ciudad. “Así que espero que las futuras generaciones puedan decir dentro de 50 años que pudieron conocer al fundador de este pueblo, el cual siempre quiso darle un espacio de historia y amor a todo Mexicali y su Valle”, mencionó.