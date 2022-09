Ocasiona caos en Mexicali lluvia generada por Huracán Kay

Desde la mañana del día viernes se comenzaron a reportar encharcamientos e inundaciones en diferentes zonas de la ciudad de Mexicali, incluso carros quedaron atrapados en vialidades llenas de agua y en algunas zonas el líquido llegó a entrar hasta los hogares ocasionando daños, además de caída de árboles, apagones, daños a corrientes eléctricas e interrupciones en los semáforos generando caos vial.

Ante esto el Gobierno de Mexicali en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos así como la Dirección de Obras y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), dieron atención desde las 6 de la mañana del día viernes a más de 140 puntos en la ciudad que sufrieron daños por la tormenta a raíz del paso del huracán Kay por el Estado.

Se dió prioridad a las zonas más afectadas, acudió primeramente personal de la Cespm con bombas de desagüe para despejar las vialidades más inundadas destacando la zona de Agualeguas, detectado como uno de los puntos de la ciudad más vulnerables.

De la misma manera, la presidenta municipal Norma Bustamante informó que durante el día recibieron más de 500 llamadas de apoyo y ante esto aseguró que en coordinación con el Gobierno del Estado se está trabajando de manera intensa para sacar el agua y puedan recuperar las vialidades.

El director de obras públicas Alberto Ibarra Ojeda, informó que los pasos a desnivel permanecen cerrados, sin embargo se encuentran canalizando el equipo para bombear el agua y poder abrir el paso, sobre todo en las vialidades principales.

Las autoridades informaron que se mantendrán atentos durante las siguientes 72 horas para dar cobertura a los incidentes que se reporten.

Al respecto, Bustamante Martínez afirmó que lo importante es que la ciudad no esté con las vialidades cerradas, por lo que pidió paciencia a los mexicalenses ya que primero se atenderán las zonas más afectadas.

Ocasionan lluvias 10 accidentes de tránsito

La Dirección de Seguridad Pública reportó hasta la tarde del día viernes los incidentes y daños por las lluvias con 10 accidentes de tránsito sin lesionados, 2 colisiones con heridos y 2 volcaduras sin heridos.

En apoyo a la ciudadanía se tuvo 6 reportes, 3 reportes de cables colgando y 1 caída de poste.

Fueron los cortocircuitos los que predominaron en llamadas al 911, con 21 reportes, 7 explosiones de transformadores, 4 fallas en los semáforos, 5 inundaciones y 3 incendios en casa habitación.

Foto: Cortesía

Valle de Mexicali una de las zonas más afectadas de la ciudad

En el Valle de Mexicali predominaron las afectaciones en el Ejido Polvorín, Guadalupe Victoria, renacimiento del Valle y en el Ejido Veracruz.

En la ciudad los incidentes más relevantes fueron en San Pedro Residencial, en la Calle 11, el distribuidor vial de Lázaro Cárdenas y Río nuevo y Eje Central, donde tuvieron que cerrarla.

En los fraccionamientos y colonias del corredor Cetys se reportaron calles en estado de inundación y estancamiento severo.

Reporta Gobierno del Estado saldo blanco hasta el momento

Por otra parte, la gobernadora del estado Marina del Pilar mantuvo a la población informada por medio de sus redes sociales, donde aseveró que hasta el momento hay saldo blanco tras el paso del Huracán Kay.

En ese sentido el secretario de gobierno, Catalino Zavala, informó que el Consejo Estatal de Protección Civil, entró en coordinación con todos los municipios además de establecer comunicación con la Secretaría de Defensa y la Marina para dar las atenciones necesarias, prevenir accidentes y atender a potenciales damnificados.

‘’Generamos un esquema de trabajo en conjunto con diversas secretarías estatales como la educación, la de bienestar, la del agua para reducir afectaciones en comunidades’’, declaró.

Sin embargo, los daños fueron tantos que exhortaron a que las autoridades tuvieran que cerrar vialidades y se cerraron los carriles ascendentes y descendentes de la carretera Centinela de la Rumorosa.

Atiende SICT afectaciones en red carretera federal de Baja California por lluvias

Se atendieron los diversos incidentes que se registraron en la red federal de carreteras libres de Baja California y que fueron ocasionados por las intensas lluvias ocurridas este jueves y viernes, así lo informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT).

Hasta el mediodía de este viernes todos los puntos donde se presentaron afectaciones fueron atendidos, por lo que se realizaron trabajos de retiro de azolves, remoción de rocas y reparaciones para restablecer la circulación en algunos tramos carreteros.

Los tramos que resultaron más afectados son: En Punta Prieta Bahía de los Ángeles del kilómetro del 40 al 65 y Punta Prieta, Paralelo 28 en el kilómetro 95 donde se restringió el paso de manera parcial, por el tipo de daños recibidos y el tramo carretero Mexicali- San Felipe en el kilómetro 100, donde se llevaron a cabo las reparaciones pertinentes.

Se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones al circular con lluvia, revisar su vehículo, respetar los señalamientos e indicaciones de la autoridad.

Daños en el resto del Estado

En San Quintín la libre circulación también se vio afectada sobre los tramos de Sánchez Taboada y Lázaro Cárdenas a la altura de punta prieta, indicó el secretario de gobierno.

En Tijuana la tormenta generó afectaciones en el servicio de energía eléctrica en la zona este de la ciudad por lo que fueron atendidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer el servicio.

‘’La tormenta tropical se encuentra frente a las costas bajacalifornianas a la altura de San Quintín y el pronóstico indica que se disipara sin embargo aporta nubosidad, potencial de lluvias para el viernes en los municipios de Ensenada, Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali’’, agregó.

San Felipe es el municipio más afectado

Fue San Felipe, el municipio más afectado pues desde la mañana del viernes se reporto sin energía eléctrica ni señales de comunicación, informó en su rueda de prensa el delegado Alejandro Ruiz Uribe.

La tormenta afectó una de las torres de fuente de energía, además de provocar un arroyo grande de más un metro que obstruyo el paso de la carretera de Mexicali hacia San Felipe, por lo que cerraron el tramo a la altura del km 100.

No obstante el Delegado aseguró que desde temprano personal de la CFE y Telnor acudieron a atender el problema para recuperar la red de comunicación y la energía eléctrica en el Municipio.

Habilitan albergues para resguardo de las lluvias

Los Albergues Peregrino y Bellavista operaron para resguardo a personas por las lluvias y a partir de las 3 de la tarde, la Casa de la Alegría abrió sus puertas.

Derivado de las fuertes lluvias que provocó el huracán Kay en todo el Estado así como en el municipio de Mexicali y que ocasionaron daños en la ciudad.

En el km 43 fue habilitado el centro de desarrollo humano integral como albergue y acudieron brigadas del DIF para equiparlos con camas.

Se le solicita a los mexicalenses que lo necesiten acudir a los albergues para resguardo de las lluvias y de los fuertes vientos.

Las tres entidades de Gobierno solicitan a la población llamar a la línea de emergencia 911, línea que conecta a todas las corporaciones competentes en caso de incidencias.

Continuarán las lluvias durante el fin de semana

Si bien de acuerdo a los pronósticos de protección civil, las lluvias para el día sábado bajaran su nivel de intensidad, estas permanecerán, por lo que el titular emitió algunas recomendaciones a la población.

No circular por tramos identificados con inundación si no es necesario y se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones al circular con lluvia, revisar su vehículo, no transitar en los vehículos si no funciona alguna luz, respetar los señalamientos e indicaciones de la autoridad así como no ponerse bajo árboles y postes.