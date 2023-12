Obras Públicas y Seguridad, las áreas con mayores necesidades para el 2024: Alcaldesa

Mexicali, B.C.- Obras Públicas y Seguridad son las dos áreas en las que se estarán enfocando durante el próximo año y las que podrían contar con un mayor incremento presupuestal.

La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, informó que se encuentran preparando la Ley de Egresos para el próximo año, la cual deben presentar antes del próximo 10 de diciembre.

Precisó que en estos días estarán llevando a cabo mesas de trabajo para distribuir el presupuesto entre las diversas direcciones que solicitaron un aumento para el 2024.

Aseguró que, a pesar de no haber definido aún los incrementos presupuestales, son la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) las que cuentan con mayores necesidades.

Agregó que la DSPM tiene una gran necesidad de equipamiento, cámaras de videovigilancia que se instalarán en diversos puntos de la ciudad, vehículos y más elementos, los cuales esperan obtener con la creación de una nueva academia de policía en Mexicali.

En cuanto a Obras Públicas, recordó que en Mexicali hay una gran cantidad de vialidades dañadas en las cuales estarán trabajando, además de no descartar la adquisición de más máquinas de bacheo para el próximo año.

Otra de las direcciones que solicitó un aumento presupuestario para el 2024 fue Fomento y Desarrollo Económico (Fomyde), donde se busca combatir la informalidad mediante más apoyos para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

Bustamante Martínez dijo que hasta el momento no cuentan con el proyecto de Ley de Egresos debido a que la mayoría de las direcciones están solicitando más recursos, situación que se está revisando.

“Todos los directores tienen grandes necesidades. Todavía no se ha definido; están analizando mediante mesas de trabajo, así que no me atrevería a decir a qué áreas se les incrementará el presupuesto”.