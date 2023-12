No ve a su hija desde hace cinco meses

Mexicali, B.C.- Hace más de 5 meses, Christian Anet Aristóteles Hernández vio por última vez a su hija, una bebé de un año y medio que tuvo con su ex pareja, con quien mantuvo una relación durante cuatro años y quien, hasta la fecha, ha mantenido en retención a la menor.

Debido a que Christian Anet tuvo un embarazo ectópico, presentó complicaciones después de dar a luz, por lo que requirió de un periodo de recuperación. Este periodo fue aprovechado por su ex pareja para retener a la menor y amenazarla constantemente con que ya no volvería a verla.

Anet no hizo caso omiso a lo anterior, por lo que decidió acudir con una psicóloga para contarle la situación por la que atravesaba. Posteriormente, la ayuda profesional la ayudó a darse cuenta de que estaba siendo víctima de violencia familiar.

Dispuesta a buscar ayuda, el 13 de marzo del presente año, decidió resguardarse en un refugio para mujeres víctimas de violencia junto con sus otros dos hijos, un niño de seis años y una niña de ocho años.

Fue el 1 de marzo cuando decidió interponer su primera demanda en contra de su ex pareja por retención de menor. Tras esto, logró recuperar a su hija el 27 de abril, y finalmente el 30 de mayo se llegó a un acuerdo, mediante el cual una jueza de lo familiar le otorgó la custodia a Christian Anet.

Los días de convivencia para el padre serían cada 15 días, y así fue, pero esto solo fue respetado por él durante un mes y medio, pues fue el 30 de julio cuando finalmente su ex pareja retuvo a la niña y desde entonces no la ve.

La razón se debe a que el padre de la menor argumentó omisión de cuidados ante la Fiscalía y, a pesar de contar con una denuncia por violencia familiar y otra por retención de menores, la Fiscalía decidió aceptar la solicitud.

Actualmente, Christian Anet se encuentra en calidad de imputada y será hasta el día de su audiencia cuando pueda defenderse de las acusaciones de su ex pareja. Sin embargo, expresó sentirse desesperada, ya que ni siquiera tiene conocimiento del paradero de su hija.

"Tengo cinco meses que no sé nada de mi hija, no sé qué hacer, por eso me atrevo a ponerme en los medios de comunicación para que Fiscalía voltee a verme, voltee a ver mi causa, porque no es justo. ¿Dónde está el apoyo que nos dan a las mujeres violentadas?", dijo con impotencia.