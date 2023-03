No solicitará Gobierno de Mexicali amparo ante cobros de Issstecali

El Gobierno de Mexicali no solicitará un amparo ante los más de 250 millones de pesos solicitados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali).

La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, descartó la idea de solicitar un amparo para no realizar el pago de excedentes a Issstecali.

Luego de que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, informó del amparo solicitado ante el cobro de 100 millones de pesos de la institución, Bustamante Martínez, dijo que el Gobierno de Mexicali buscará facilidades de pagos.

“Nosotros no nos vamos a amparar, vamos a hacer lo imposible para pagar, por supuesto no en una sola emisión, eso no se puede”, expresó.