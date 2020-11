No se ve justificación para cambiar la capital de BC: Escobedo Carignan

MEXICALI,B.C.- El cambio de la capital de Baja California a Tijuana no tiene justificación, consideró el secretario de Economía Sustentable y Turismo Mario Escobedo Carignan, al ser cuestionado por medios locales durante su visita a Mexicali.

Resaltó que si bien no se ha detenido a analizar profundamente la propuesta, antes incluso de una iniciativa de esta magnitud se tendría que hacer un estudio serio sobre las ventajas y desventajas que esto supondría para ambos municipios.

"No veo yo una justificación que diga que detonará la actividad económica de Mexicali, o le quitará el peso de la burocracia, no vemos motivación" admitió "no veo yo motivo de peso para estar viendo esa posibilidad"

Puntualizó que cada ciudad tiene una vocación y es a partir de esta que se diseñan las políticas públicas para promover su cultura, turismo y economía, vocación que es diferente entre Tijuana y Mexicali.

"Este tipo de determinaciones se toman cuando pretendes detonar la actividad económica en un sitio que lo requiere, que lo demanda, no es el caso de la ciudad de Tijuana" dijo.

Acerca de la posibilidad de someter el tema a consulta, consideró que no se puede basar una decisión con este tipo de ejercicio, tomando en cuenta la diferencia de tamaño entre la población entre ambas ciudades.

La propuesta de mover la capital de Baja California de Mexicali a Tijuana fue presentada hace poco días ante el Congreso del Estado por el diputado local Miguel Ángel Bujanda Ruíz, y apun está en proceso de ser revisada por los legisladores.