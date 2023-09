No se van a cancelar los debates: Molina

Mexicali, Baja California.- Tras la aprobación de la nueva ley en la que no se le obliga a los candidatos asistir a los debates electorales, el diputado Juan Manuel Molina, inicialista de la reforma justificó la nueva ley.

Argumentó que antes de la reforma si una persona no acudía a un debate la única sanción era una amonestación y hacerlo público, por lo que no existía una consecuencia grave y precisó que los debates no van a desaparecer.

“Los debates no están desapareciendo, se van a organizar, el que considere que debe de acudir lo hará y el que no pues no lo hará, hay gente muy buena para la retórica y el debate, pero en su desempeño no han sido los mejores”, comentó.

Considera que los debates no definen el trabajo que puede realizar un servidor público, así como que no representa lo más importante de una campaña electoral, definió que lo más importante es la cercanía a la gente.

“Te metes a una campaña y le tiras con todo, porque esa es la mejor campaña la de persona a persona, el saludo de mano a mano, ahí es donde se siente una campaña, entonces si alguien no hace un debate puede ser su prejuicio”, comentó.

Será cada candidato quien decida si acudir o no a un debate durante las próximas campañas electorales del 2024 sin que esto tenga que perjudicarlos, siendo una nueva modalidad sin afectar los procesos.

Enfatizó que cada candidato tendrá sus razones para no acudir a un debate sin que se tenga que calificar como cobarde debido a que pueden existir muchas razones por motivo de la ausencia como temas de salud, tiempo o prioridades durante la campaña.

El debate para la contienda de la gubernatura seguirá siendo obligatorio debido a que no se puede modificar por términos de la Ley General, pero si un candidato decide faltar tampoco tendría una sanción.

