No reacciona a la “epidemia de miedo”

El vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, declaró no sentirse amenazado por la “epidemia de miedo”, generada a raíz de la cuarentena por el Covid-19, asimismo opinó sobre la realización del Festival Vive Latino y las críticas que este recibió por llevarse a cabo en medio de la contingencia sanitaria.

“Yo no sé si como empresa haya sido una irresponsabilidad, personalmente yo no he reaccionado a esta epidemia de miedo, porque desgraciadamente tengo el antecedente de la influenza, que fue un fraude, que nos vendieron miedo, que se vendieron millones de vacunas, o sea fue un negocio. “Y básicamente que este puede ser que haya algo de verdad, quién sabe, no lo sabemos, pero sí está funcionando para mover muchos ámbitos, económicos y social.

“Pero de todas maneras lo tenemos que enfrentar y eso es algo positivo, en tanto que nos hace conscientes de la importancia de una buena alimentación, porque si nuestro sistema inmunológico está fuerte, está en buen estado, las enfermedades no van a entrar”.

Así lo declaró el cantante, ayer durante su visita en Mexicali para refrendar su apoyo a los grupos de resistencia contra la instalación de una empresa cervecera en la ciudad.

Donde también señaló que, si bien, actualmente las fechas con Café Tacvba están pausadas hasta el siguiente semestre, las presentaciones con la gira de Soda Stereo sí fueron pausadas, las cuales se retomarán hasta la segunda mitad del año.

“Como personas debemos estar en el entendido de que la vida es riesgosa, no hay seguridad, entonces sí me llega la enfermedad así la aceptaré.

“A mi me parece más que están tratando de defender la economía que a la población, me pregunto: ¿de verdad hay algún momento en el que los bandos pienses en el bienestar de la población? Yo no lo creo”, concluyó.