No perdí un amigo, me lo arrancaron: Jorge Morán

Jorge Morán, quien fue agredido a balazos junto a otros dos acompañantes la tarde del lunes en el poblado de La Rumorosa, emitió unas palabras a través de sus redes sociales tras darse a conocer la muerte de su acompañante y amigo, Fernando Rodriguez.

“Fernando Rodríguez Ocampo era un joven mexicalense, amigo muy cercano desde la preparatoria a quien admiro y estimo como no tienen idea, con quien tuve el placer de compartir muchas aventuras. La de esa noche de viernes se suponía que era sólo una más” expresó en sus redes.

Relató cómo se dieron los hechos, ese día cuando Fernando, Cristina y él se dirigieron a La Rumorosa para fotografiar la nueva calle llamada “Jaime Maussan”.

Pero segundos después de que se subieron a la camioneta para regresar a Mexicali, los abordo un automóvil casi a la media noche, los sujetos que lo tripulaban los amenazaron, por lo que intentaron escapar pero les dispararon.

Tras las detonaciones fueron heridos Jorge y Fernando, pero a este último lo bajaron del vehículo para llevárselo con ellos, quedando abandonados Cristina, quien resultó ilesa y Jorge.

“Estoy convencido de que el haber acudido a Tecate a esas horas de la noche es una decisión con la que nos tocará vivir por el resto de nuestras vidas”.

Jorge también cuestionó como muchas personas van a la zona a divertirse o distraerse y que un grupo armado se de adueñé de la zona para acabar con la vida de las personas solo por estar en el lugar.

“Porque eso fue. Fue un ataque unilateral de un grupo armado en contra de un trio de turistas que "ni la debían ni la temían””.

Enfatizó que no fue un combate entre bandas delictivas, ni un ajuste de cuentas o que hayan cometido algún acto malo.

“Desde el atentado, he escuchado mucha gente y recibido muchos mensajes diciendo que lo que me pasó fue un milagro, estoy consciente que no cualquiera recibe cinco impactos de bala y vive para contarlo”.

Precisó estar agradecido con la vida por poder volver a casa con su familia, más no lo considera un milagro.

“Para mi, un milagro es cuando una persona con pocas posibilidades de vida logra vencer una enfermedad o cuando alguien sobrevive a un aparatoso accidente”

Considera que hubiera sido un milagro si los tres hubieran regresado con vida a casa tras ese viaje que emprendieron con la finalidad de distraerse un rato.

“Esa madrugada del sábado 12 de noviembre no "perdí" un amigo, me lo arrancaron, nos lo arrebataron a todos” finalizó Jorge.