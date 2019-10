“No le debo explicaciones a nadie”

Hace unos días, se hizo viral un meme donde se comparaba la relación que mantuvo Rebecca de Alba con Ricky Martin, con la que sostienen Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, el cual los refiere como el antiguo y nuevo testamento.

Dando referencia a que sus relaciones no son verdaderas, luego de toda la controversia que se generó con la relación de De Alba y Martin. Ante esto, la conductora lo tomó como una situación divertida pero aclaró que su intención no es darle explicaciones a nadie sobre su vida privada.

“Déjalos, si tienen hambre que coman, si tienen hambre de atención y de montar esas cosas que coman, o sea me da lo mismo.

“No me tomo nada como algo personal, la gente asume muchas cosas, entonces yo las dejo que asuman lo que quieran, porque cambiarle la forma de pensar a alguien jamás… “Yo no tengo por qué manifestarme ni darle explicaciones de mi vida a nadie, ni tampoco de aclarar nada; yo viví mi realidad y es como fue y que la gente que lo piense de la manera que quiera, me da lo mismo, no es algo que me importe”, comentó en entrevista en Mexicali.

UNA MUJER CHINGONA

Rebecca de Alba se les adelantó a las otras “chingonas” en Mexicali, a donde llegó para promocionar su nuevo show multidisciplinario “Los mandamientos de una mujer chingona”, donde comparte con Susana Zabaleta y Adela Micha.

Este espectáculo mostrará todas esas experiencias que las hacen mujeres empoderadas y exitosas en sus diferentes aspectos profesionales. Una cantante y actriz, una periodista y una conductora y activista.

Todas con una misma voz: Enaltecer a la mujer y demostrarle al mundo cómo se puede vivir en una sociedad de equidad. Para ello, De Alba compartió lo que significa para ella ser una mujer chingona.

“Su determinación, primero el asumirse como una mujer con fuerza, una mujer en donde existe todo tipo de posibilidades y no vea los obstáculos como un reto a vencer sino como a lecciones de vida.

“Por ejemplo, yo soy una mujer sumamente discreta, soy reservada con mi vida privada y eso es bien chingón, pero hay unas mujeres que son mucho más extrovertidas, y que se exponen mucho más y tienen tanta seguridad en sí mismas que dices qué chingón eso.

‘Los Mandamientos de una Mujer Chingona’ se presentan hoy en Mexicali con dos funciones, a las 19:00 y 21:30 horas en el Teatro del Estado. Boletos disponibles en taquillas del teatro.