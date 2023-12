‘’No hay razón legal, jurídica o procesal que impida la instalación del Circo en Mexicali’’: Marina del Pilar

Mexicali, B.C.- De acuerdo a lo declarado por la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, no hay una razón legal, jurídica o procesal que impida la instalación del Gran Circo de Franccesco en Mexicali, sin embargo, declaró que es un circo que trae malos recuerdos a la ciudadanía.

Recordó que durante su gestión como presidenta municipal prohibió la instalación del Circo debido a que todavía estaba en proceso un juicio legal además del rechazo social que había en ese entonces.

‘’Entendemos que en la parte jurídica no hay ninguna razón que impida el establecimiento del circo, eso es lo que a mi me informan los jurídicos, que no hay una razón legal, jurídica o procesal que impida la instalación del circo en Mexicali’’.