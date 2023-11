No habrá aumento al agua para el próximo año

Mexicali, Baja California.-No habrá aumento a las tarifas del agua para el próximo año, como se realizó a finales del año pasado, dio a conocer el Secretario del Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa) , Armando Samaniego.

Ante la llegada de las fechas en las que se solicitarán los presupuestos al Congreso del Estado, el Secretario aseguró que no se contempla un incremento o ajustes a la tarifa del agua para el 2024.

No, no va haber incremento de tarifa, el año pasado hubo un incremento en la tarifa por la falta de abasto, pero era una tarifa que solamente le impacta a los consumidores grandes de agua no al pueblo” expresó.