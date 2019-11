No dudan de su talento

Tras pasar un par de años de incertidumbre, Antonio Morales logró colarse de nueva cuenta en “La Voz Kids” y volver a formar parte del equipo de Carlos Rivera.

El pequeño mexicalense estuvo en una primera edición del programa que fue grabado hace un par de años, sin embargo a raíz de la situación legal de Julión Álvarez, el reality debió ser grabado de nuevo.

Pero eso no aseguraba la participación de ningún niño, aunque ya hubieran sido elegidos en una primera instancia en el programa, por lo que toda esta situación dejó a Antonio con la incertidumbre de saber si regresaría a “La Voz Kids”.

Sin embargo, al regresar al escenario del reality, volvió a correr con la misma suerte al ver voltear a los tres coaches: Lucero, Melendi y Carlos Rivera, siendo este último su elegido.

“Me sentía muy nervioso porque fui el último día de audiciones, ya casi no habían espacios pero yo estaba consciente de eso, aunque yo siempre entré con la seguridad que yo sí podía hacerlo”, compartió el pequeño cantante. En entrevista para esta Casa Editorial dijo sentirse seguro de que iba a volver a correr con la misma suerte.

“Cuando se voltearon yo estaba muy emocionado porque saber que casi no había espacios y que se voltearan los tres fue como un logro para mí”, contó. Desde más chico, Antonio ha participado en diferentes concursos de canto, incluso estuvo en la edición latinoamericana de “La Voz Kids”, lo que le ha servido para forjar su carácter de competencia en cada audición.

“A lo que me dice mi familia que a los 2 años yo ya me sabía varias canciones y desde los 5 ya empecé a ir a concursos y clases de canto, desde ahí no he parado”, agregó.

Por último, el pequeño de 12 años dijo que su principal objetivo en la música no es la fama sino que a la gente le guste su música.

“La Voz Kids” se transmite cada domingo a las 20:30 horas por el Canal de las Estrellas y la siguiente etapa será la de las batallas entre los competidores para seguir avanzando en la competencia.