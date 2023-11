No descarta Eduardo Verástegui ser candidato a la presidencia de México para el 2024

Mexicali, Baja California.-José Eduardo Verástegui Córdoba, actor y productor mexicano, se mostró confiado en conseguir más de 800 mil firmas antes del 6 de enero del 2024 para postularse como candidato independiente a la presidencia de México.

El empresario se encuentra de gira por Baja California, donde busca hablar sobre su película más reciente, "Sound of Freedom", con la que busca involucrar a la sociedad y generar conciencia sobre la gravedad de la trata de menores.

Verástegui Córdoba aprovechó su visita al municipio de Mexicali la mañana de este viernes para confirmar que lidera un movimiento con el objetivo de postularse como candidato presidencial en México.

No soy político, soy cineasta, actor, empresario, vengo de la universidad de la vida, me ha ido muy bien gracias a Dios y quiero que le vaya bien a todo México", expresó.

A pesar de reconocer la dificultad de obtener la cantidad necesaria de firmas para obtener la candidatura presidencial, se mantiene confiado, aunque señala que diversos partidos del país buscan obstaculizar sus aspiraciones.

Agregó que existe una campaña en su contra que comienza al intentar obtener firmas, ya que según experiencias de personas cercanas, les ha resultado imposible acceder a la aplicación y firmar para respaldar la candidatura del actor.

Como alguien de fuera, no quieren que llegue; ellos controlan la aplicación. Esto no es solo firmar y ya; todos los días me encuentro con personas que quieren firmar y no han podido".