Niegan permisos a 10 gaseras en Mexicali

Se le negó el permiso de uso de suelo a diez gaseras de la ciudad debido a que no cumplen con los requisitos establecidos en el reglamento municipal.

El secretario del ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela Alcocer, dijo que las gaseras todavía no se encontraban instaladas, por lo que simplemente se les negó el permiso y no se les permitió operar.

Precisó que el requisito con el que no cumplían fue con la ubicación, ya que la zona en la que buscaban instalarse no era un área permitida por el reglamento municipal.

“No se van a instalar alrededor de diez gaseras que pidieron permiso y no cumplieron con todos los requisitos”.

“Son gaseras que piden una anuencia de uso de suelo, no cumplen con los requisitos y se niega obviamente el permiso”, expresó.

Recordó que en la ciudad solamente seis gaseras cuentan con los permisos necesarios para operar de forma regular.

Actualmente son 35 gaseras las que se encuentran establecidas en Mexicali, seis cuentan con los permisos para operar y ocho más cumplen con los requisitos para tramitarlos, mientras que las 21 restantes no cumplen con el reglamento municipal para obtener la regularización.

Aclaró que el Ayuntamiento de Mexicali no ha realizado cierres en gaseras que no cuentan con los permisos, solamente han negado la instalación de aquellas que no cumplen con el reglamento.

Dijo que continuarán con las inspecciones en diversos puntos de la ciudad a través de Bomberos, Administración Urbana y Protección Civil Municipal.