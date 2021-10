Necesita Policía más agentes y equipo: Dueñez

Con una carrera en la procuración de justicia, el nuevo titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal enfrenta el reto de coordinar una Policía Municipal con déficit de patrullas y oficiales, la desaparición del Fortaseg y trabajar en los recientes ataques que han sufrido.

Joel Hidalgo Dueñez Hurtado renunció apenas en septiembre a la Fiscalía General de la República (FGR) para integrarse como director de la Policía Municipal en Mexicali por invitación de la alcaldesa Norma Bustamante Martínez.

El nuevo director asegura que su experiencia en cargos que ha tenido tanto en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, así como la FGR, pueden ser de valor para la corporación municipal.

Aunque cada cambio de administración suele tener consigo toda una reestructura en los mandos, hasta el momento solo se han integrado José Luis Álvarez y Adalberto Alatorre como subdirector operativo y subdirector de prevención.

En entrevista para LA CRÓNICA, Dueñez Hurtado habla sobre el trabajo que pretende realizar al frente de la Policía Municipal y de las metas en cuanto al equipamiento y al incremento en el número de agentes cuidando las calles de Mexicali.

LA CRÓNICA (LC): ¿Hay un reto en ganar la confianza y moral de la Policía Municipal, habituada a dos últimos directores emanados de sus filas?

JOEL DUEÑEZ HURTADO (JDH): El reto es grande pero es un trabajo que se puede realizar con acciones concretas y que sean susceptibles de ejecutarse, siempre escuchando a los policías en su sentir, en sus problemáticas del día a día que ellos tienen, entonces para mí es muy importante que podemos insumarles (sic) toda la seguridad del equipo necesario para prestar el servicio.

LC: ¿Ya cuenta con un análisis del trabajo desempeñado por el cuadro de mando que les permita valorar los cambios, cuáles serían o qué cambios habrá?

JDH: Sí, de entrada ya entramos con los cambios directivos, de primer nivel, los subdirectores, hubo cambios en subdirección operativa y de proximidad, administrativo, y bueno, eso es para efectos de establecer la primera línea de apoyo y ahorita estamos, como bien dices, en ese análisis todavía porque necesitamos conocer más el trabajo de la que está actualmente para poder tomar decisiones al respecto.

LC: Suelen ventilarse señalamientos en redes en contra de personajes del cuadro de mando, de quienes se quedan o acusaciones sobre su trabajo, ¿Es algo que como director se toma en serio?

JDH: Bueno, acusaciones, habría qué ver las acusaciones, me refiero si alguien tiene algo qué decir en contra de alguien y esto es un tema jurídico, pues tendrá que presentar denuncia o queja, ellos son las autoridades encargadas de hacer esos estudios para hacer análisis e investigaciones. ¿Investigará a quienes tiene cerca o confía en su personal? Bueno, la palabra investigar, pues hay autoridades investigadoras como tal y esta no sería mi función, si está hablando de revisar perfiles de personas eso sí lo hacemos.

Foto: Javier Gallegos

LC: Además de las patrullas, ¿cuál es el equipamiento que más le urge a la corporación?

JDH: Fíjate que a todo hay que procurar que esté en un nivel de stock básico, todo lo estamos revisando desde patrullas, gasolina, elementos balísticos, el tema de equipamiento de material para trabajar como chalecos, fornituras, uniforme, en la administración anterior tuvimos la donación de uniformes, ya están entregados; todo hay pero hay que ver en qué nivel, hay que establecer los mínimos necesarios.

LC: En cuanto a los aditamentos en tecnología, como cámaras, ¿qué es lo que hace falta?

JDH: En la ciudad hay varios postes con cámaras y esas estamos trabajando en rehabilitar ya varias, esperamos un buen resultado en esa primera etapa yo creo que hablamos de unas 25 o 30 cámaras a tener listas.

LC: ¿Cómo va a hacerle frente a la falta de implementos con la desaparición de fondos como el Fortaseg?

JDH: Bueno, el Fortaseg ya no está o no está funcionando para los fines que fue creado, no obstante hay otras opciones. La propia alcaldesa nos ha dicho que va a gestionar recursos en la Federación para bajarlos al ayuntamiento y a la Dirección, también el apoyo de los empresarios ha sido muy importante; nos han apoyado con materiales, como drones, la reparación de patrullas, elementos para la pandemia, también es importante el apoyo de ellos.

LC: ¿El helicóptero Centinela 1 seguirá estacionado en esta administración?

JDH: Pues, obviamente, ahí sí hay que evaluar su situación son temas técnicos especializados para decir cuáles son sus condiciones.

LC: En cuanto al déficit de agentes que históricamente tiene la corporación, ¿tienen planeada una meta para incrementar el número de elementos?

JHD: Ahorita tenemos 1 mil 900 agentes, más o menos, para mí lo ideal es que fueran 3 mil, pero obviamente es algo que tiene que ser paulatino y si no logramos esa meta, por lo menos acercarnos lo más posible.

LC: ¿Cuál será su firma, su legado en la corporación?

JHD: Orden y eficacia en el trabajo.

LC: ¿Cuál cree que es su valor agregado como director, en su experiencia dentro de la procuración de justicia?

JHD: Fíjate que, afortunadamente, que la profesión de abogado y los trabajos que he desempeñado todo este tiempo me ha permitido ver desde diversas perspectivas tanto del trabajo del primer respondiente como de los órganos jurisdiccionales, claro desde la óptica de la procuración de justicia. Estar en medio me ha permitido tener contacto con el tema operativo de los policías, desde la procuración de justicia tienes agentes a tu mando, actividades propias de operativos y ese trabajo es muy satisfactorio, ver cómo lo llevas por todo el proceso y cuando ves la sentencia condenatoria en el trabajo que iniciaste da una satisfacción muy plena.

LC: ¿Cómo planea que la coordinación para combatir la inseguridad en el valle sea tangible, sobre todo por la aparente ausencia de la FGR en la problemática?

JHD: Se está haciendo trabajo en el valle de Mexicali, yo creo que a lo mejor no se los habían transmitido pero por parte de los tres órdenes de gobierno, la Sedena, Fiscalía también, en conjunto han hecho operativos en el valle de Mexicali y si se pudieran dar cuenta, septiembre ya no fue lo mismo que los meses anteriores y eso se debe precisamente a ese trabajo, pero es importante que lo conozcan, que la gente sepan, que sí andan allá y por eso ya está más tranquilo.

LC: Los programas que recibe en herencia, como Fuerza Rosa, ¿van a seguir, se van a reformar o implementará otras políticas?

JHD: Primero la continuidad, obviamente son programas muy buenos muy efectivos y de mucha ayuda social a los niños, niñas, a las mujeres víctimas de delitos, que están desprotegidas, y más en ciertas colonias vulnerables que coinciden con colonias problemáticas en temas de incidencia delictiva. Nosotros vamos a fomentar para que el área continúe y pronto vamos a tratar de equiparlos con más unidades en temas de traslado a personas, para que tengan ellos una mejor capacidad de atención a ellos.

LC: En su toma de protesta, la alcaldesa le dio 100 días a su gabinete para dar resultado o de lo contrario se irían ¿Usted va incluido en este reto?

JHS: Mira, así… no voy incluido en 100 días o voy incluido, yo creo que la seguridad pública se mide de otra manera, nosotros tenemos una ruta que va con fines de trascender más allá de eso, es muy poco el tiempo como para poder dar resultados que te generen un cambio de 180 grados.

LC: ¿Qué mensaje puede mandar a la propia corporación o a la ciudadanía en relación a la imagen que se tiene de los agentes por parte de algunos sectores?

JHD: Queremos una policía sensible, una policía que tenga contacto ciudadano, que sea amigo de la persona y que la persona tenga confianza en ese policía y que lo vea como alguien de su comunidad pero con ese nivel de autoridad que es para darle seguridad y protección.

LC: ¿Cómo trabajará el problema de las agresiones a policías que incrementaron recientemente y cómo brindarles seguridad a ellos también?

JHD: La investigación de los casos son temas que corresponden a la Fiscalía del Estado. Sin embargo no queremos, obviamente, no quisiéramos que eso se repitiera ni sucediera. Aquí la idea es fortalecernos más al interior de nosotros para estar más seguros, porque las personas al final de cuentas son policías pero también seres humanos comunes y corrientes, y son vulnerables a cualquier tipo de ataque de la delincuencia, entonces el objeto es cerrar filas para evitar esta clase de incidencias.

LC: El tema de los accidentes de tránsito ha sido un tema sensible en Mexicali, sobre todo los ocasionados por personas en estado de ebriedad, ¿Cómo va a abordar este tema?

JHD: Es aumentar los operativos los fines de semana que es cuando se exacerba esta situación para evitar que personas bajo el influjo del alcohol cometan accidentes y en ese sentido esperamos que este fin de año que sabemos que son épocas de fiesta, no tengamos resultados negativos por el contrario, logremos mantener un buen resultado. ¿Con operativos a qué se refiere? A presencia, acuérdense que hay lugares donde son los antros, bares, donde normalmente en la noche de ahí salen, hay que tener más control, más vigilancia, a lo mejor cercanía con las personas de estos lugares para que detecten gente que quiera manejar y no estar en condiciones, pero la presencia es básica para nosotros.

LC: ¿La tropa, los agentes, ya le han manifestado alguna inquietud?

JHD: Ya me he reunido con los líderes de ellos y obviamente fue un tema actualmente de presentación, cada uno me dicen que están trabajando bien, muy disponibles para sumar al trabajo de nosotros y pues el acuerdo es que sobre la marcha las situaciones las iremos viendo caso por caso, les dejé mis puertas abiertas y que por parte de nosotros podemos mejorar.

LC: ¿Ya se ha reunido con otros sectores, como comerciantes, restauranteros?

JHD: Estoy empezando a reunirme, precisamente vengo del centro de la ciudad, ayer me reuní con los de Oxxo, y así poco a poco abarcar todos, son diferentes las necesidades, y con cada uno estamos tomando sus inquietudes y sobre eso estableciendo medidas específicas para apoyarlos en sus necesidades.

LC: ¿Qué mensaje le puede dar a los mexicalenses que los ayude a sentirse seguros?

JHD: Pues, que estén seguros que vamos a trabajar por la ciudad de Mexicali, que vamos a establecer las mejores estrategias para beneficiarlos y poco a poco con el apoyo de ustedes vamos írselas transmitiendo.